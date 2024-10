Kobiety Lewicy spiskują przy kawie. Wśród nich przyszła prezydentka?

Ministerstwo ogranicza dostęp do rehabilitacji. Niepokój wśród pacjentów. "Będziemy przykuci do łóżek"

Zaledwie kilka dni po opuszczeniu partii Razem przez parlamentarzystki pod wodzą wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat, doszło do ich nieoficjalnego spotkania z ministrami Nowej Lewicy, czyli Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i Katarzyną Kotulą (47 l.). W jednej ze stołecznych knajp, przy kawie i kanapkach z jajkiem, panie omawiały m.in. porządki w partii, czy wybory prezydenckie. Czy Dziemianowicz-Bąk i Biejat zdecydowały, która z nich podejmie prezydenckie wyzwanie? A może to początek nowej współpracy w rządzie?

- Dziewczyny Lewicy zaczynają nowy, wspólny rozdział. Współpracujemy od lat i cieszymy się na ciąg dalszy! Decyzja pięciu parlamentarzystek o odejściu z byłej już partii nie była łatwa, ale ich pozostanie w klubie Lewicy bardzo nas cieszy. Ekipa dziewczyn lewicy będzie jeszcze bardziej zgrana – opowiada nam Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Z naszych informacji wynika, że nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, która z nich wystartuje na prezydentkę. - My się po prostu naprawdę lubimy. Czy to praca, czy planowanie wspólnych działań, czy zwykłe plotki – czas spędzony w tym składzie zawsze jest produktywny. Już wkrótce efekty – projekt o wolnej Wigilii już jest w Sejmie, będziemy go mocno promować. W zanadrzu mamy kolejne pomysły na prorodzinne, propracownicze i prospołeczne rozwiązania – podsumowuje ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

