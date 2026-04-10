Koalicja rządząca w cieniu progu wyborczego! Sensacyjny wzrost „Korony”

Koalicja Obywatelska utrzymuje wyraźne prowadzenie z 35,75 proc. poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość jest na drugim miejscu z 27,28 proc. Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera, dystansując PiS o ponad 8 punktów procentowych, co wskazuje na stabilną dominację partii Donalda Tuska.

Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Konfederacja Korony Polskiej łącznie zdobywają znaczące poparcie na prawym skrzydle. Konfederacja Wolność i Niepodległość ma 12 proc. poparcia, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, badana osobno, osiąga zaskakujące 7,04 proc., co razem daje silną pozycję prawicowym ugrupowaniom.

Ugrupowania tworzące dawniej Trzecią Drogę (PSL i Polska 2050) oraz Partia Razem mają poważne problemy z przekroczeniem progu wyborczego w przypadku samodzielnego startu. PSL uzyskało 3,86 proc., Polska 2050 zaledwie 1,75 proc., a Partia Razem 4,72 proc., co oznacza, że każde z tych ugrupowań, startując osobno, nie weszłoby do Sejmu. Nowa Lewica balansuje na granicy z 5,97 proc.

Najnowsze badanie preferencji partyjnych Polaków nie pozostawia złudzeń co do lidera sceny politycznej. Koalicja Obywatelska utrzymuje bezpieczną przewagę nad resztą stawki, ciesząc się poparciem 35,75 proc. respondentów. To wynik, który pozwala partii Donalda Tuska na spokojne dyktowanie warunków w parlamencie i umacnia jej pozycję jako głównego motoru napędowego obecnego rządu.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 27,28 proc. badanych. Choć formacja Jarosława Kaczyńskiego pozostaje główną siłą opozycyjną, dystans do lidera wynosi już ponad 8 punktów procentowych, co sygnalizuje trudności w odzyskiwaniu dawnego elektoratu.

Prawdziwe emocje budzi jednak sytuacja na prawym skrzydle. Konfederacja Wolność i Niepodległość, kojarzona z postaciami Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, może liczyć na solidne 12 proc. poparcia. Co istotne, w badaniu uwzględniono osobno Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zanotowała sensacyjny wynik na poziomie 7,04 proc., wyrastając na istotnego gracza na politycznej mapie.

Sytuacja po lewej stronie sceny politycznej oraz w centrum staje się coraz bardziej skomplikowana. Nowa Lewica cieszy się poparciem 5,97 proc. badanych, podczas gdy Partia Razem, występująca w tym zestawieniu jako osobny podmiot, uzyskuje 4,72 proc., co stawia ją tuż pod ustawowym progiem wyborczym dla partii politycznych.

Największy niepokój wyniki sondażu mogą budzić w szeregach PSL i Polski 2050. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało w badaniu zaledwie 3,86 proc. głosów, natomiast Polska 2050 zanotowała drastyczny spadek do poziomu 1,75 proc. zestawienie zamyka opcja oddania głosu na inną partię, którą wskazało 1,63 proc. respondentów.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 2-3.04.2026 roku metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki? Pomorskim Zachodniopomorskim Kujawsko-pomorskim Następne pytanie