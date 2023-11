- To jest moment, w którym trzeba wznieść się ponad podziały. Ta umowa to jest umowa bardzo szerokiego kompromisu. W kompromisie zwykle jest tak, że nikt nie jest do końca zadowolony i nikt nie jest do końca niezadowolony. Ale są rzeczy najważniejsze w tej chwili w Polsce. To jest stworzenie perspektywy i zrealizowanej Polski, która będzie tolerancyjna, otwarta, praworządna, odpowiedzialna i która będzie miała swoje silne miejsce w ramach struktur Unii Europejskiej i poważnego gracza na arenie światowej. W związku z tym wchodzimy w ten kompromis, jako Lewica - mówił Włodzmierz Czarzasty.