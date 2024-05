KO, Lewica i Trzecia Droga stawiają na Podkarpaciu na kobiety. To one kandydują do PE

KO, Lewica i Trzecia Droga stawiają na Podkarpaciu na kobiety

Listę Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu otwiera Elżbieta Łukacijewska. Mandat europosłanki sprawuje do 2009 roku. W wyborach w 2019 roku \Łukacijewska uzyskała najlepszy wynik na liście PO, kandydując z 10. ostatniego miejsca i wywalczyła reelekcję.

Na drugim listy KO znalazła się Jolanta Kaźmierczak, która do lutego 2024 roku pełniła funkcję wiceprezydent Rzeszowa. Bliska współpracowniczka prezydenta miasta Konrada Fijołka, objęła posadę dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie.

Trzecie miejsce na liście KO do PE jest aktualna wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Została powołana przez Donalda Tuska na tę funkcję w grudniu 2023 roku. Od około 20 lat aktywnie działa w samorządzie. Od 2006 do 2018 była radną sejmiku woj. podkarpackiego, wiceprzewodniczącą sejmiku III kadencji, przewodniczącą sejmiku IV kadencji, wiceprzewodniczącą komisji budżetu mienia i finansów, przewodniczącą klubu radnych V kadencji.

Liderka listy Trzeciej Drogi do PE 2024 na Podkarpaciu

Liderką listy wyborczej Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego 2024 jest Elżbieta Burkiewicz. Przedsiębiorczyni z Mielca w wyborach do Sejmu i Senatu w październiku 2023 roku uzyskała mandat posłanki.

Elżbieta Burkiewicz w polskim parlamencie zasiada w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest zastępczynią przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Liderka Lewicy do PE 2024 na Podkarpaciu

Liderką podkarpackiej listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego jest Wiktoria Barańska. Jest członkinią zarządu okręgu podkarpackiego partii Razem, a także zarządu stowarzyszenia Spójnik.

Jest uczestniczką grupy Tęczowy Sanok oraz Sekretariatu Koalicji Miast Maszerujących i współorganizuje sanocki oraz rzeszowski Marsz Równości.

Z wykształcenia jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz polonistyka komparatystyka. Obecnie doktorantka w dziedzinie nauk o mediach. Ukończyła tłumaczenia prawnicze i specjalistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.

Kobiety na czele trzech list partii rządzących do PE z Podkarpacia

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Mieszkańcy Podkarpacia będą głosowali do godziny 21.00 na łącznie 69 kandydatów i kandydatek z siedmiu list wyborczych. Siły na listach rozkładają się nierównomiernie, bo o pracę w Parlamencie Europejskim ubiega się 37 mężczyzn i 32 kobiety. Koalicja rządząca stawia jednak na kobiety. To one otwierają listy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. W przypadku KO trzy pierwsze miejsca to szeroko znane na Podkarpaciu nazwiska. Kto znalazł się na czele list tych partii?