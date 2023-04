Awantura o miejsce na listach PiS. Kowalski: Wiarygodność Kukiza jest zerowa!

Paweł Kukiz negocjuje wspólny start z Jarosławem Kaczyńskim (74 l.) z list PiS. W środowe popołudnie były muzyk spotkał się z prezesem w całej sprawie. I jak wynika z naszych informacji porozumienie Kukiza z Kaczyńskim jest niemal pewne.

Janusz Kowalski: Kukiz to dla nas twarda opozycja

- To była dobra i owocna rozmowa – mówi nam Kukiz. Nieoficjalnie wiemy, że polityk ma chrapkę na „jedynkę” z opolskiej listy PiS. Szkopuł w tym, że o to samo ma walczyć Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. Obydwaj politycy toczą ze sobą ostry spór. - Kukiz ani w sprawie ministra Ziobro, ani w sprawie Przemysława Czarnka nie podniósł ręki tak, jak głosował klub parlamentarny PiS, który bronił swoich ministrów. W tym sensie Paweł Kukiz dla nas jest twardą opozycją, który nas bardzo brutalnie atakuje i jest jest jednym z tych polityków, który jest symbolem wstrzymania reform sądownictwa – zaznacza Janusz Kowalski. Kukiz nie pozostaje mu dłużny. - Janusz Kowalski reprezentuje tak abstrakcyjne myślenie, że nie wiem o czym on w ogóle mówi! Jest postacią tak abstrakcyjną, że nie potrafię ogarnąć tych jego abstrakcyjnych wymysłów – odpowiada Paweł Kukiz. Kto wygra to starcie? - Sądzę, że w tej bitwie Kukiz – ziobryści wygrają ci ostatni, którzy są bardziej utożsamiani z prawicą, a Kukiz jest politycznym singlem. Kaczyńskiemu będzie najpewniej bardziej zależało na politykach Suwerennej Polski – komentuje nam prof. Kazimierz Kik (76 l.), politolog.

