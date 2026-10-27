Klimczak ostro uderza w Obajtka! „Niech nie gra tutaj pistolero z Pcimia"

– Pan prezes Obajtek niebawem będzie miał okazję przed wymiarem sprawiedliwości wytłumaczyć się z tych swoich wszystkich genialnych pomysłów – powiedział Klimczak. Padły też wyjątkowo ostre słowa o „pistolero z Pcimia”.

Obajtek krytykuje rząd. Klimczak odpowiada bez ogródek

Ceny paliw i działania rządu mające ograniczyć ich wzrost stały się jednym z najbardziej emocjonujących tematów wtorkowej audycji „Gość Radia ZET”. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury i polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, został zapytany o krytyczne wypowiedzi Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu.

Obajtek przekonuje, że rząd powinien obniżyć ceny paliw nawet o 1,70 zł na litrze, ponieważ – według jego wyliczeń przytoczonych przez prowadzącego – o tyle więcej wpływa do budżetu państwa z akcyzy i VAT. Były szef Orlenu krytykuje również działania ministra energii Miłosza Motyki, określając regulowanie cen paliw jako rozwiązanie przypominające gospodarkę z czasów komunizmu.

Klimczak nie zamierzał jednak przyjmować rad byłego prezesa Orlenu. Zamiast tego przypomniał sytuację na polskich stacjach benzynowych przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

– Pan prezes Obajtek niebawem będzie miał okazję przed wymiarem sprawiedliwości wytłumaczyć się z tych swoich wszystkich genialnych pomysłów, między innymi odpowiedzieć na proste pytanie. Dlaczego, jak rządził, w jakim stylu on rządził, że na polskich stacjach zabrakło paliwa? Dlaczego sprzedaliśmy swoje srebra rodowe? –mówił minister w Radiu ZET.

Minister przypomina sytuację na stacjach paliw w 2023 roku

W dalszej części rozmowy Klimczak wrócił do wydarzeń z 2023 roku, kiedy na części stacji Orlenu pojawiały się informacje o problemach z dostępnością paliwa. Zdaniem ministra ówczesne działania koncernu wymagają wyjaśnienia.

– I wtedy nie dość, że zabrakło paliwa na polskich stacjach, to jeszcze oszukiwano kierowców, oszukiwano Polaków, bo naklejano jakieś kartki, że niby jest awaria dystrybucyjna –stwierdził.

Prowadzący zapytał ministra, czy rzeczywiście uważa, że sąd mógłby skazać Obajtka za działania, których efektem były niższe ceny paliw dla kierowców.

Klimczak zaznaczył, że nie chodzi o karanie za samo obniżanie cen. Wskazał natomiast na konieczność wyjaśnienia sposobu podejmowania decyzji przez ówczesne kierownictwo Orlenu.

– Tu nie chodzi o to, że on ma być skazany, bo próbował wprowadzić niższe ceny paliw. Przecież nasz rząd, minister Motyka, minister Balczun, wprowadzamy limit maksymalnej ceny paliw i da się obniżyć ceny paliw. Dlaczego Obajtek tak nie zrobił? Dlaczego Obajtek sprzedał Węgrom jedne z najlepszych lokalizacji stacji benzynowych? – pytał minister.

„Pistolero z Pcinia”. Mocne słowa pod adresem byłego prezesa Orlenu

Najostrzejsze słowa padły jednak wtedy, gdy Klimczak odniósł się do sprzedaży części stacji paliwowych w związku z transakcjami przeprowadzanymi przez Orlen za czasów kierowania koncernem przez Daniela Obajtka.

Minister ocenił, że decyzje podejmowane w tamtym okresie powinny zostać poddane ocenie organów wymiaru sprawiedliwości.

– To wszystko zasługuje na ocenę wymiaru sprawiedliwości i niech nie gra tutaj pistolero z Pcimia, tylko niech odpowie na te pytanie – powiedział Klimczak w audycji „Gość Radia ZET”.