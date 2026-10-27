66 proc. Amerykanów źle ocenia Trumpa. Niewielkie odbicie od sondażowego dna

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-27 8:49

Notowania Donalda Trumpa wzrosły, ale nadal pozostają blisko najniższego poziomu w badaniach Reuters/Ipsos. Pracę prezydenta USA aprobuje 32 proc. ankietowanych, a negatywnie ocenia ją 66 proc. Przed wyborami do Kongresu zmniejszyła się też przewaga Demokratów nad Republikanami.

Donald Trump w garniturze zaciska pięści na wiecu. O sondażach prezydenta USA przeczytasz na SE Polityka.
Autor: AP Photo/ Associated Press
  • Donald Trump odnotował minimalny, jednoprocentowy wzrost poparcia w najnowszych sondażach Reuters/Ipsos, przerywając serię najniższych wyników.
  • Mimo to, zaledwie 32% Amerykanów pozytywnie ocenia jego pracę, a 66% pozostaje krytycznych, co stawia pod znakiem zapytania trwałość poprawy notowań.
  • Sprawdź, jak te dynamiczne zmiany wpływają na przewagę Demokratów i co oznaczają dla zbliżających się kluczowych wyborów do Kongresu.

Donald Trump zyskał 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem Reuters/Ipsos. Jego pracę pozytywnie ocenia obecnie 32 proc. dorosłych Amerykanów. Tydzień wcześniej wynik wynosił 31 proc. i był najniższy w tej serii badań dotyczących prezydenta.

Niewielki wzrost nie zmienia jednak przewagi ocen krytycznych. Negatywnie o pracy Trumpa wypowiada się 66 proc. respondentów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż pozytywnie.

Sondaż w USA. Trump nieznacznie zyskał

Różnica między kolejnymi pomiarami jest niewielka. Podany margines błędu badania wynosi 2 punkty procentowe, dlatego sam wzrost o 1 punkt nie wystarcza, by mówić o trwałej poprawie notowań.

Podobną zmianę odnotowano w średniej sondażowej „New York Timesa”, przywołanej przez Wirtualną Polskę. Poparcie dla Trumpa wynosi w niej 37 proc., również o 1 punkt procentowy więcej od najniższego wyniku w tym zestawieniu.

Średnia uwzględniająca różne badania i pojedynczy sondaż Reuters/Ipsos są osobnymi pomiarami.

Demokraci nadal przed Republikanami

Przed głosowaniem do Kongresu nieznacznie zmalała także przewaga Partii Demokratycznej nad Partią Republikańską. W badaniu Reuters/Ipsos wynosi obecnie 11 punktów procentowych.

Tydzień wcześniej różnica była rekordowo niekorzystna dla Republikanów. Choć dystans się zmniejszył, Demokraci nadal mają wyraźną przewagę w deklaracjach ankietowanych. Ogólnokrajowy wynik sondażu nie przesądza jednak o liczbie zdobytych mandatów.

Wybory 3 listopada. Stawką kontrola nad Kongresem

Amerykanie zagłosują 3 listopada. Wybiorą członków Izby Reprezentantów, obsadzą część miejsc w Senacie oraz stanowiska gubernatorów w 36 stanach.

Według przywołanych przez WP analiz Cook Political Report Demokraci mają szansę zdobyć większość w obu izbach Kongresu. Ich kandydaci są też wskazywani jako faworyci w co najmniej 19 wyborach gubernatorskich. Są to prognozy przedwyborcze o wynikach zdecydują oddane głosy.

Badanie Reuters/Ipsos objęło 1679 dorosłych Amerykanów, w tym 1280 zarejestrowanych wyborców. Podany margines błędu wynosi 2 punkty procentowe. W przekazanym materiale nie wskazano dat realizacji sondażu.

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DONALD TRUMP