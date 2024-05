Klaudia Jachira ma plan jak zdjąć krzyż w sejmowej sali posiedzeń: "Dogonilibyśmy Europę"

Profesor Nałęcz do śledczych posłów: "Rozliczcie Ziobrę jak wyzdrowieje"

Krzyż w sali posiedzeń wisi od 1997 roku. Zdaniem Klaudii Jachiry powinien jednak z niej zniknąć, bo godzi w uczucia tych, którzy nie są katolikami. Posłanka nie planuje jednak wejść na drabinę by ściągnąć krucyfiks, zrobi to za pomocą odpowiedniej ustawy. - Prawo powinno jasno wskazywać, że w instytucjach publicznych nie może być symboli religijnych – mówi Jachira i zapowiada zainicjowanie rozmów na ten temat. Podkreśla, że bez krzyża będzie jej zdaniem bardziej światowo. - Dogonilibyśmy Europę w tym aspekcie. Mam babcię we Francji i widzę jak tam dbają, żeby nie było w przestrzeni publicznej symboli religijnych – dzieli się obserwacjami parlamentarzystka.

Zaskarżą Trzaskowskiego

Z posłanką Koalicji Obywatelskiej polemizuje Michał Wójcik (53 l.) z Suwerennej Polski. - To przecież sfera wolności człowieka. Konstytucja mówi, że wolność wyznania musi być gwarantowana. To także wyjątkowy symbol dlatego, że Kościół odegrał ogromną i pozytywną rolę w polskiej historii – wyjaśnia poseł. Były wiceminister sprawiedliwości zapowiada, że jego formacja nie pozostawi bez odpowiedzi ruchu Rafała Trzaskowskiego. Zarządzenie prezydenta Warszawy ma zostać zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.

