Klaudia Jachira grzmi w Sejmie: „Nie możemy dłużej milczeć!”

Klaudia Jachira apeluje o prawa kobiet w Sejmie

„Jeżeli można zrobić cokolwiek, by poprawić los polskich kobiet, to nareszcie, zamiast ciągle o tym debatować, musimy coś zrobić!” – grzmiała Jachira. Jej przemówienie to mocne przypomnienie, że prawa kobiet w Polsce nie mogą być dłużej ignorowane. Posłanka zwróciła uwagę, że ograniczenia dostępu do aborcji i represje wobec osób wspierających kobiety w podejmowaniu decyzji dotyczących ich ciał są nieakceptowalne.

Mocne słowa o potrzebie zmian w Polsce

W swoim przemówieniu posłanka jasno przedstawiła problem związany z dostępem do aborcji, który od lat budzi kontrowersje i dzieli społeczeństwo. Jachira przypomniała, że polski system prawny nie tylko ogranicza prawa kobiet do decydowania o własnym ciele, ale także karze i prześladuje osoby, które wspierają je w realizacji tych praw. „To nie tylko problem indywidualnych kobiet – to kwestia fundamentalnych praw człowieka!” – grzmiała z mównicy, wywołując mieszane reakcje na sali. Posłanka podkreśliła, że represje wobec osób pomagających kobietom w dostępie do aborcji to nie tylko nieludzka polityka, ale także atak na podstawowe prawa obywatelskie.

Dla Jachiry, ta sprawa ma kluczowe znaczenie – w jej słowach można było wyczuć głębokie przekonanie, że prawa kobiet muszą zostać nareszcie uszanowane. „Nie możemy pozwalać, by osoby, które pomagają kobietom realizować ich prawo do wyboru, były ścigane przez prawo,” – apelowała, wskazując na absurdy prawne, które stawiają polskie kobiety w sytuacji bez wyjścia. Posłanka wyraźnie zaznaczyła, że dotychczasowe działania są niewystarczające i że Polska musi w końcu dostosować się do standardów europejskich w zakresie praw reprodukcyjnych.

