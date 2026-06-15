Klamka zapadła! Waldemar Żurek podjął decyzję

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek natychmiastowo odsunął od obowiązków sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie Łukasza Piebiaka.

Decyzja ministra jest podyktowana poważnymi zarzutami prokuratorskimi wobec Piebiaka, dotyczącymi jego udziału w tzw. aferze hejterskiej oraz usiłowania oszustwa sądowego z użyciem podrobionego testamentu.

Minister Żurek uzasadnił decyzję koniecznością ochrony powagi sądu i istotnych interesów służby, a Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała już wniosek do Sądu Najwyższego o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie Łukasza Piebiaka. Żurek uzasadnił swoją decyzję, wskazując, że dalsza praca sędziego w obliczu stawianych mu zarzutów "uderzałaby w powagę sądu" i "godziła w istotne interesy służby".

W komunikacie opublikowanym 15 czerwca na platformie X, minister Żurek poinformował, że prokuratura prowadzi "dwa niezależne, wielowątkowe postępowania" przeciwko sędziemu. Podkreślił również znaczenie etosu sędziego.

- Sytuacja, w której osoba powołana do wymierzania sprawiedliwości sama staje się podmiotem podejrzeń o fałszowanie dokumentów i próbę przejęcia majątku, jest zaprzeczeniem etosu sędziego. Od sędziów wymaga się więcej, bo to oni mają stać na straży prawa, uczciwości procesu i zaufania obywateli do państwa. Nie ma świętych krów - napisał.

Postępowania prokuratorskie koncentrują się wokół dwóch głównych wątków: udziału sędziego w tzw. aferze hejterskiej oraz usiłowania oszustwa sądowego z użyciem podrobionego testamentu.

Śledztwo ws. "afery hejterskiej"

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poinformowała resort sprawiedliwości 15 maja o szczegółach śledztwa, przejętego w kwietniu 2024 roku. Dotyczy ono m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, tzw. afera hejterska miała miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2019 roku, w okresie, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Śledczy sugerują, że Łukasz Piebiak, pełniący w latach 2015-2019 funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, posiadał wiedzę na temat akcji internetowych mających na celu dyskredytowanie sędziów sprzeciwiających się polityce ówczesnego rządu Zjednoczonej Prawicy.

Równolegle, Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia majątkowego. Chodzi o mieszkanie o powierzchni 38 metrów kwadratowych w Warszawie, wyceniane na 475 tysięcy złotych. Śledczy ustalili, że w okresie od 12 maja 2023 roku do 28 sierpnia 2024 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej spadkodawczyni. Według prokuratury, sędzia Łukasz Piebiak miał posłużyć się podrobionym testamentem, w którym figurował jako jedyny spadkobierca.

W związku z postawionymi zarzutami, Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował 28 czerwca 2024 roku do Sądu Najwyższego wniosek o wydanie uchwały ws. pociągnięcia sędziego Łukasza Piebiaka do odpowiedzialności karnej. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że wniosek ten nie został jeszcze rozpoznany, ponieważ Sąd Najwyższy nie wyznaczył terminu posiedzenia w tej sprawie.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek:

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