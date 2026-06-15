Klamka zapadła! Waldemar Żurek podjął decyzję

- Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek natychmiastowo odsunął od obowiązków sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie Łukasza Piebiaka.
- Decyzja ministra jest podyktowana poważnymi zarzutami prokuratorskimi wobec Piebiaka, dotyczącymi jego udziału w tzw. aferze hejterskiej oraz usiłowania oszustwa sądowego z użyciem podrobionego testamentu.
- Minister Żurek uzasadnił decyzję koniecznością ochrony powagi sądu i istotnych interesów służby, a Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała już wniosek do Sądu Najwyższego o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wydał zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Sądu Rejonowego w Warszawie Łukasza Piebiaka. Żurek uzasadnił swoją decyzję, wskazując, że dalsza praca sędziego w obliczu stawianych mu zarzutów "uderzałaby w powagę sądu" i "godziła w istotne interesy służby".
W komunikacie opublikowanym 15 czerwca na platformie X, minister Żurek poinformował, że prokuratura prowadzi "dwa niezależne, wielowątkowe postępowania" przeciwko sędziemu. Podkreślił również znaczenie etosu sędziego.
- Sytuacja, w której osoba powołana do wymierzania sprawiedliwości sama staje się podmiotem podejrzeń o fałszowanie dokumentów i próbę przejęcia majątku, jest zaprzeczeniem etosu sędziego. Od sędziów wymaga się więcej, bo to oni mają stać na straży prawa, uczciwości procesu i zaufania obywateli do państwa. Nie ma świętych krów - napisał.
Postępowania prokuratorskie koncentrują się wokół dwóch głównych wątków: udziału sędziego w tzw. aferze hejterskiej oraz usiłowania oszustwa sądowego z użyciem podrobionego testamentu.
Śledztwo ws. "afery hejterskiej"
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu poinformowała resort sprawiedliwości 15 maja o szczegółach śledztwa, przejętego w kwietniu 2024 roku. Dotyczy ono m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, tzw. afera hejterska miała miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2019 roku, w okresie, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Śledczy sugerują, że Łukasz Piebiak, pełniący w latach 2015-2019 funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, posiadał wiedzę na temat akcji internetowych mających na celu dyskredytowanie sędziów sprzeciwiających się polityce ówczesnego rządu Zjednoczonej Prawicy.
Gdzie jest Zbigniew Ziobro? Odpowiedź Prokuratury Krajowej kluczowa dla ENA
Równolegle, Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia majątkowego. Chodzi o mieszkanie o powierzchni 38 metrów kwadratowych w Warszawie, wyceniane na 475 tysięcy złotych. Śledczy ustalili, że w okresie od 12 maja 2023 roku do 28 sierpnia 2024 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej spadkodawczyni. Według prokuratury, sędzia Łukasz Piebiak miał posłużyć się podrobionym testamentem, w którym figurował jako jedyny spadkobierca.
W związku z postawionymi zarzutami, Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował 28 czerwca 2024 roku do Sądu Najwyższego wniosek o wydanie uchwały ws. pociągnięcia sędziego Łukasza Piebiaka do odpowiedzialności karnej. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że wniosek ten nie został jeszcze rozpoznany, ponieważ Sąd Najwyższy nie wyznaczył terminu posiedzenia w tej sprawie.
W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek: