PiS ogłosi liderów list. Poznamy "jedynki" w wyborach parlamentarnych 2023

PiS wykłada karty na stół i w czwartek ogłosi liderów swoich list wyborczych. Do wyborów zostało coraz mniej czasu i wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. O planach na zaprezentowanie kandydatów opowiedział w porannym wywiadzie poseł Marek Ast. Polityk został m.in. zapytany o to, "jak odbędzie się dzisiejsze ogłoszenie list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości". - Jeżeli chodzi o same listy, to odbędzie się to w okręgach pod koniec tygodnia, w sobotę. Jeżeli chodzi o te wstępne informacje, to odbędzie się to pewnie dzisiaj na konferencji prasowej, tradycyjnie na ul. Nowogrodzkiej - powiedział poseł PiS Marek Ast.

Dopytywany, czy "będą to jedynki list czy zostanie przestawiona większa liczba kandydatów", polityk zastrzegł, że "trudno mi powiedzieć, jaka będzie formuła, z całą pewnością liderzy list zostaną (dzisiaj) zaprezentowani". Ast pytany, czy wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński wystartuje z Kielc, nie odpowiedział wprost, ale nieco zagadkowo: "nie potwierdzę, nie zaprzeczę, ale o tym wielokrotnie było już mówione, więc tak". Ast pytany, czy listę warszawską będzie otwierał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, polityk PiS ocenił, że "to byłaby naturalna kolej rzeczy".

Na pytanie, czy premier Mateusz Morawiecki wystartuje z Katowic, Ast z kolei zaznaczył, że "to jest jego okręg". Ast zapytany, czy wszyscy ministrowie aktualnego rządu znajdą się na listach, powiedział, że "jeżeli myślimy o konstytucyjnych ministrach, to z tego co wiem, to tak".

