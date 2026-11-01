Kiszczak nie spoczywa na Powązkach. Tutaj pochowano go razem z żoną [ZDJĘCIA]

Wspólny grób Marii i Czesława Kiszczaków znajduje się na warszawskim cmentarzu prawosławnym, co dla wielu pozostaje zaskakującym wyborem miejsca pochówku.

Były szef MSW spoczął tam w 2015 roku bez wojskowych honorów, a osiem lat później dołączyła do niego jego żona.

Odkryj, dlaczego wpływowy generał nie został pochowany na katolickiej nekropolii i jakie kontrowersje towarzyszyły jego ostatniemu pożegnaniu.

Tak wygląda grób Kiszczaków. Na płycie wojskowy stopień

Na ciemnej, poziomej płycie nad imieniem i nazwiskiem Czesława Kiszczaka widnieje napis „GENERAŁ BRONI”. Niżej umieszczono inskrypcję poświęconą jego żonie Marii Teresie. Część napisów przysłaniają opadłe liście. Na grobie stoją szklane znicze, obok leżą wkłady do nich. Płytę zdobią kompozycje z pomarańczowymi tulipanami i fioletowo-białymi storczykami oraz wrzos w doniczce. Tuż przy nagrobku ustawiono niewielką czarną ławkę.

Gdzie znajduje się grób Kiszczaków?

Grób Kiszczaków znajduje się na terenie cmentarza prawosławnego przy ul. Wolskiej 138/140 w Warszawie. W relacji z pogrzebu Marii Kiszczak „Super Express” wskazywał, że miejsce pochówku małżonków leży w katolickiej części nekropolii.

Osoby szukające konkretnego grobu mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie zarządu cmentarza. Administracja zaznacza jednak, że kartoteka jest uzupełniana. Jeżeli danego nazwiska nie ma w bazie, zaleca kontakt z kancelarią.

Pogrzeb Czesława Kiszczaka odbył się bez wojskowych honorów

Czesław Kiszczak zmarł 5 listopada 2015 roku w wieku 90 lat. Pogrzeb odbył się dwa dni później na Woli, w obecności rodziny i bliskich. Jeszcze przed uroczystością Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że nie planuje przyznania mu miejsca na Powązkach Wojskowych. Resort zapowiedział również brak wojskowej asysty honorowej oraz udziału swoich oficjalnych przedstawicieli.

Ówczesny rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk przekazał natomiast, że rodzina zdecydowała o pochówku na innym cmentarzu, w grobie rodzinnym. bez honorów

Dlaczego Kiszczak został pochowany na cmentarzu prawosławnym?

Do okoliczności wyboru miejsca pochówku wracała po latach Maria Kiszczak. W rozmowie z „Wprost” w 2019 roku mówiła, że zależało jej na religijnym charakterze pogrzebu męża.

Według jej relacji rodzina bezskutecznie szukała zgody na katolicki pochówek. Wdowa twierdziła, że dzieci kontaktowały się w tej sprawie z kolejnymi parafiami. Było to wyjaśnienie przedstawione przez Marię Kiszczak w wywiadzie.

Maria Kiszczak spoczęła w grobie męża w 2023 roku

Maria Teresa Kiszczak zmarła 17 kwietnia 2023 roku. Wiadomość o jej śmierci przekazała córka. Podczas pogrzebu urnę z prochami wdowy złożono w grobie Czesława Kiszczaka na warszawskiej Woli.

Z wykształcenia była ekonomistką. Pracowała jako nauczycielka i nauczycielka-metodyczka przedmiotów ekonomicznych, później również jako wykładowczyni akademicka. Uzyskała stopień doktora. Pisała publikacje naukowe, materiały dydaktyczne, a także powieści i wiersze.

Kim był Czesław Kiszczak?

Czesław Kiszczak należał do najważniejszych przedstawicieli władz PRL. W latach 1981–1990 kierował Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Był bliskim współpracownikiem Wojciecha Jaruzelskiego i członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Uczestniczył w przygotowaniu stanu wojennego, a pod koniec lat 80. reprezentował stronę partyjno-rządową podczas rozmów Okrągłego Stołu.

W czerwcu 2015 roku został prawomocnie skazany w sprawie wprowadzenia stanu wojennego na dwa lata więzienia w zawieszeniu. W marcu 2016 roku, już po jego śmierci, Sąd Najwyższy uznał kasację obrońcy za bezzasadną – informował Instytut Pamięci Narodowej.

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