Kinga Duda zawiozła kota do weterynarza limuzyną SOP. Mamy ZDJĘCIA!

Od służb prasowych SOP usłyszeliśmy tylko, że metody i zadania realizowane przez tę służbę są chronione. Z kolei poseł KO Witold Zembaczyński twierdzi, że przywilej prywatnej ochrony to jedno, a drugie to umiar w korzystaniu z pomocy SOP. - Dla VIP-a to może oczywiste, że jedzie do weterynarza z ochroną, dla zwykłych ludzi to jakaś fanaberia. Niezależnie od przywileju ochrony jaki posiada pani Kinga Duda, warto byłoby, żeby prywatne sprawy załatwiała we własnym zakresie i wtedy nie ma tematu - mówi nam polityk. W ostatnich miesiącach Kinga Duda (29 l.) widywana była z funkcjonariuszem SOP min. na zakupach, ale też na spacerze w deszczu, kiedy rozpostarł nad nią parasol. Z naszych informacji wynika, że córka głowy państwa jest objęta pełną 24-godzinną ochroną.

Zobacz ZDJĘCIA z wyprawy Kingi Dudy do weterynarza.