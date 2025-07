Kinga Duda powiedziała "tak"! Wiemy, kto zapłacił za uroczystość w Pałacu Prezydenckim

Kinga Duda wzięła ślub!

W sobotę, w samym sercu Warszawy, w Pałacu Prezydenckim odbyła się elegancka i niezwykle tajemnicza uroczystość – ślub Kingi Dudy, córki prezydenta Andrzeja Dudy. Wydarzenie do samego końca było owiane nutką sekretu, a plotki o zaręczynach Kingi Dudy z wziętym prawnikiem, Mateuszem, podsycał piękny pierścionek zaręczynowy, który niedawno zauważono u córki prezydenta.

Wybór Pałacu Prezydenckiego jako miejsca uroczystości nie był przypadkowy. Zapewniał on nie tylko dyskrecję, ale i bezpieczeństwo, co w przypadku córki urzędującego prezydenta miało istotne znaczenie.

Kto pokrył koszty wesela Kingi Dudy?

Z przekazanych przez „ShowNews” informacji wynika, że w przyjęciu wzięło udział zaledwie 50 osób, w tym rodzice prezydenta, Janina i Jan Dudowie oraz grono najbliższych przyjaciół. Byli oczywiście rodzice panny młodej - prezydent Andrzej Duda oraz jego żona Agata Kornhauser-Duda.

Sakramentalne „tak” para miała powiedzieć sobie na parterze Pałacu Prezydenckiego w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Weselne przyjęcie miało odbyć się w zabytkowym ogrodzie pałacowym.

Okazuje się, że za wesele Kingi Dudy zapłacił jej ojciec.

- "Uroczystość miała charakter prywatny. Pałac jest też domem prezydenta RP i jego rodziny. Jeśli chodzi o samą uroczystość i koszty z nią związane, to pokrywa je pan prezydent ze swoich środków" - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta.

Kim jest Mateusz, wybranek Kingi Dudy?

Mąż Kingi Dudy jest od niej starszy o cztery lata. To doktor prawa i wykładowca akademicki, mogący pochwalić się dyplomem prestiżowego Uniwersytetu w Cambridge. Obecnie sam wykłada w Polsce. Co ciekawe, Mateusz pasjonuje się koszykówką, w której niegdyś grał na poziomie amatorskim. Kinga Duda również jest prawnikiem i wszystko wskazuje na to, że nie musi być na utrzymaniu męża. Jak niedawno pisaliśmy, w kancelarii, w której pracuje godzinne wynagrodzenie może wynosić 290 euro.

