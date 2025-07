Ślub Kingi Dudy

Media donoszą o ślubie Kingi Dudy. Ceremonia miała mieć miejsce w sobotę 5 lipca 2025 roku w Pałacu Prezydenckim. Uroczystość miała mieć charakter skromny. Zaproszonych miało być około 50 gości, wśród nich nie zabrakło rodziców prezydenta, a dziadków Kingi Dudy. W mediach pojawiły się zdjęcia z Pałacu Prezydenckiego, na których widać Kingę Dudę w skromnej białej sukni. Zatem choć ślub Kingi Dudy owiany jest tajemnicą i oficjalnie nikt nic nie zdradza, to te zdjęcia mówią bardzo dużo. "Kinga Duda i jej wybranek, Mateusz mieli powiedzieć sobie "tak" w scenerii, która łączy w sobie elegancję i prywatność. Wybór Pałacu Prezydenckiego jako miejsca uroczystości nie był przypadkowy. Zapewniał on nie tylko dyskrecję, ale i bezpieczeństwo, co w przypadku córki urzędującego prezydenta miało kluczowe znaczenie" - pisze Shownews. Ślub Kingi Dudy był trzymany w tajemnicy do samego końca.

Choć póki co oficjalnie o ślubie Kingi Dudy wiele nie wiadomo, to niemal pewne, że Kinga Duda raczej nie będzie na utrzymaniu małżonka. Przypomnijmy, że jej mama przez 10 lat była pozbawiona możliwości zarobkowania jako nauczycielka, gdyż jej małżonek objął stanowisko prezydenta kraju. Póki co Kindze Dudzie taki model życia raczej nie grozi. Dudówna z wykształcenia jest prawnikiem i pracuje zawodowo. Prawniczka specjalizuje się w negocjowaniu i doradztwie przy zawieraniu kontraktów technologicznych.

Praca Kingi Dudy

"Awans w kancelarii prawnej to kolejny krok w karierze zawodowej córki prezydenta. Jak dowiedział się Super Biznes, senior associate w tej kancelarii [red. renomowanej kancelarii Rymarz Zdort Maruta] może liczyć na stawkę godzinową w wysokości 290 euro. Oczywiście prawnik pracuje więcej niż regulaminowe 8 godzin dziennie. To oznacza, że będzie zarabiać więc niż ojciec. Uposażenie polskiego prezydenta wynosi 21 tys. zł" - pisaliśmy w kwietniu. Być może do tej pory wynagrodzenie prezydentówny jest jeszcze lepsze? W takiej sytuacji to niemal pewne, że Kinga Duda nie będzie na garnuszku męża. Patrząc na jej karierę i zarobki można domniemywać, że raczej z nich tak szybko nie zrezygnuje.

Kim jest jej wybranek?

A kim jest wybranek Kingi Dudy? Wybrankiem Kingi Dudy jest Mateusz, młody prawnik, który zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Mateusz może pochwalić się imponującym wykształceniem, w tym studiami na renomowanym University of Cambridge. Ukończył między innymi University of Cambridge, i jest doktorem prawa. Obecnie sam wykłada na uczelni, ale już w Polsce. Mateusz jest starszy od Kingi Dudy o 4 lata. Pasjonuje się koszykówką, w której niegdyś grał na poziomie amatorskim.

