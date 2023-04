Kim jest Robert Telus? To on będzie nowym ministrem rolnictwa?

Robert Telus to polityk nieznany do tej pory szerszej publiczności, choć w szeregach swojej partii Prawa i Sprawiedliwości cieszy się dużym zaufaniem. Poseł ma 54 lata i pochodzi z Opoczna. Z wykształcenia jest inżynierem - ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Od 2007 roku, czyli już od czerech kadencji, zasiada w ławach sejmowych. W 2021 został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych. Obecnie jest przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Majątek Roberta Telusa

Z jego oświadczenia majątkowego złożonego w kwietniu 2022 r. wynika, że wraz z żoną ma 360 tysięcy zł oszczędności. Jeśli chodzi o nieruchomości to posiada dwa domy w tym jeden wspólnie z żona o powierzchni 190 i 100 m wartych 230 tysięcy i 130 tysięcy zł oraz dwie działki z zabudowaniami warte 180 i 310 tysięcy zł. Posiada także ok. 30-hektarowe gospodarstwo rolne o wartości ok. 750 tysięcy zł. Jak podaje w oświadczeniu korzysta także ze wsparcia środków unijnych. W 2021 r. było to ok. 140 tysięcy zł. Jeśli chodzi o kredyty, to poseł nie jest zadłużony w żadnym banku. O wsparcie finansowe zwrócił się do najbliższej rodziny. Pożyczki w wysokości 130 tysięcy zł udzieliła mu siostra.

Prywatnie Robert Telus jest żonaty, wraz z żoną założyli rodzinę zastępczą.