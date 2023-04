Bogacz Tarczyński kilometr do apteki przejechał taksówką [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Europoseł Tarczyński kilometr do apteki przejechał taksówką!

Dominik Tarczyński jest znany z zamiłowania do luksusu. Poseł z dumą prezentował się kiedyś w palcie z futrem jenota, publikował też zdjęcia stóp w jacuzzi, kiedy bawił w jednym z warszawskich wieżowców. Tym razem polityk PiS zamiast pieszo, kilometrowy dystans do apteki, pokonał taksówką. A kiedy po zrobieniu zakupów zorientował się, że kierowca odjechał, zamówił kolejne auto, żeby odwiozło go na Wiejską. Dlaczego Tarczyński jedzie taksówko, jeżeli szybciej dotarłby na miejsce pieszo? Bo stać go na takie fanaberie. W Parlamencie Europejskim zarabia miesięcznie ponad 45 000 złotych, a do tego dochodzą ryczałt na utrzymanie biura i zwrot kosztów służbowych podróży.

- Jest europosłem, a to przecież inny świat – komentuje Tadeusz Cymański (69 l.). Poseł Solidarnej Polski dodaje – Dochody w Brukseli są nieporównywalne z tym co płaci się w kraju, mogą wpływać na to, ze hojność zamienia się w rozrzutność – dodaje Od kilku dni próbowaliśmy skontaktować się z posłem Dominikiem Tarczyńskim. Nie odbierał telefonu i nie odpowiadał na wiadomości SMS.

