Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kierwiński: To wstyd dla Sejmu, że takie indywiduum jak Matecki jest posłem

Pierwszym gościem Kamili Biedrzyckiej w czwartek 6 marca był Marcin Kierwiński. Mocno krytycznie wypowiadał się on m.in. o pośle PiS Dariuszu Mateckim. - Nawrocki dużo mówi, ale mało myśli co mówi - oberwało się też kandydatowi na prezydenta, którego wspiera partia Jarosława Kaczyńskiego. - Unia musi się szybko przesterować na bardzo złe scenariusze - przekonywał, dodając przy tym, że "Putin to Hitler XXI wieku". Zobaczcie całą rozmowę!