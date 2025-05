Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Kierwiński: Marsz przyczyni się do wygranej Rafała Trzaskowskiego

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi, reprezentant Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński gościł w poniedziałek (26 maja) w "Expressie Biedrzyckiej". Odniósł się on do niedzielnego marszu, który był wyrazem wsparcia Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem polityka KO: - Marsz był ważny, ale to nie on zdecyduje. Przyznał też, że ludziom wraca wiara i energia.