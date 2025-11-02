Sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry już od przyszłego tygodnia

Głosowanie w Sejmie planowane jest na piątek 7 listopada

Ziobro ma czas do poniedziałku na zrzeczenie się immunitetu.

Sprawa dotyczy oskarżeń defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Kiedy głosowanie o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze

Wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski (PSL) zapytany przez PAP o procedurę związaną z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, wyjaśnił, że sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zbierze się w czwartek po południu lub wieczorem, aby zająć się wspomnianym wnioskiem.

- Prawdopodobnie – z dużym prawdopodobieństwem – ta sprawa znajdzie się w porządku obrad piątkowego posiedzenia Sejmu [7 listopada - dop. red.] – oznajmił Zgorzelski.

Dodał, że głosowanie w sprawie immunitetu Ziobry odbędzie się wieczorem lub późnym wieczorem. Na stronie internetowej sejmowej komisji regulaminowej można znaleźć informację, że rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry zaplanowano na czwartek o godzinie 16:00.

Ziobro ma czas na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu

W piątkowym oświadczeniu Kancelaria Sejmu poinformowała, że marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, dał Zbigniewowi Ziobrze trzydniowy termin na zrzeczenie się immunitetu. Termin ten upływa w poniedziałek, 3 listopada.

Rzeczniczka Prokuratury Generalnej (PG), prok. Anna Adamiak, we wtorek poinformowała o przekazaniu marszałkowi Sejmu liczącego 158 stron wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu byłemu szefowi MS. Sprawa dotyczy przede wszystkim defraudacji środków z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości, zarządzanego przez MS, z którego pieniądze miały trafiać do ofiar przestępstw.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Prokuratura twierdzi, że członkowie grupy, którą miał kierować Ziobro, przyznawali dotacje podmiotom, które nie miały do nich prawa, na przykład dlatego, że nie spełniały wymogów formalnych. Ponadto, przekazane środki miały być wydawane na cele inne niż te, do których fundusz został powołany.

Badaniem sprawy ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zajmuje się specjalny zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej, powołany w lutym 2024 roku. Prowadzi on wielowątkowe śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości oraz urzędników resortu, odpowiedzialnych za pieniądze z funduszu w ubiegłych latach.

W śledztwie podejrzanymi są m.in. były wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski, wobec którego sąd w grudniu ubiegłego roku wydał decyzję o aresztowaniu. Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Podejrzanym jest również poseł PiS Dariusz Matecki, który jest jedną z osób, wobec których Prokuratura Krajowa skierowała w czwartek do sądu akt oskarżenia. Sprawa uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze nabiera tempa. Decyzje, które zapadną w najbliższych dniach, mogą mieć poważne konsekwencje dla jego przyszłości politycznej i prawnej.

