Kiedy ciężko chory Zbigniew Ziobro wróci do polityki? Jest pilnie potrzebny! "Boją się go"

Zbigniew Ziobro choroba. Lider Suwerennej Polski walczy z nowotworem złośliwym

Zbigniew Ziobro jest bardzo ciężko chory. Informację najpierw przekazał nam jeden z jego bliskich współpracowników. Ujawnił, że były minister sprawiedliwości walczy z nowotworem złośliwym, a rokowania są trudne. - Ten typ raka, który dopadł Zbigniewa Ziobrę, potrafi niezauważalnie rozwijać się w organizmie całymi latami i długo nie daje specyficznych symptomów, które można wcześniej trafnie zinterpretować - usłyszeliśmy. Potem wiadomość o poważnej chorobie lidera Suwerennej Polski potwierdzili inni politycy Zjednoczonej Prawicy. - To nie są żarty - podkreślił Jan Dziedziczak. W związku z zaistniałą sytuacją, nie wiadomo, co będzie z ewentualnymi przesłuchaniami Zbigniewa Ziobry, którego chce rozliczać koalicja 15 października. Mówi się, że były minister sprawiedliwości może być nawet przesłuchiwany w szpitalu. - (Zbigniew Ziobro - red.) może być, jak każdy, ale to się okaże, bo ja dzisiaj nie rozstrzygam kto na pewno będzie przesłuchany, kto nie. O tym zdecyduje komisja za każdym razem. Każdy świadek będzie głosowany indywidualnie - zaznaczył Dariusz Joński, przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

Z kolei szef klubu parlamentarnego PSL uważa, że Zbigniew Ziobro nie może być przesłuchiwany w "nieludzkich warunkach". - Dajmy mu dojść do takiego stanu zdrowia, który będzie pozwalał normalnie funkcjonować i odpowiedzieć na pytania, które dotyczą jego działań wcześniejszych przez osiem lat bycia ministrem sprawiedliwości - przekonywał Krzysztof Paszyk. Zupełnie inaczej na sprawę patrzy Michał Wójcik, były minister w KPRM i wiceprezes Suwerennej Polski. Twierdzi on, że to, co opozycja zarzuca szefowi jego partii, nie ma żadnych podstaw. - Zbigniew Ziobro jest politykiem,którego druga strona bała się, boi się i będzie się bała - zaznaczył Michał Wójcik. Zapytaliśmy go o powrót swojego szefa do polityki. - Nie chcę się wypowiadać na ten temat - mówił nam były minister w KPRM. W rozmowie z PAP zapewnił jednak, że Zbigniew Ziobro "oczywiście wróci do polityki". - Mam nadzieję, że stanie się to szybko - dodał. Wygląda na to, że Suwerennej Polsce i całej Zjednoczonej Prawicy były minister sprawiedliwości jest pilnie potrzebny. - Czekamy na naszego szefa, trzymamy za niego kciuki, modlimy się. Jego miejsce jest tutaj, zwłaszcza teraz, kiedy jest taki zamach na naszą wolność, tutaj w parlamencie - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem" Michał Wójcik.