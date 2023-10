Kidawa-Błońska ujawnia plany opozycji. „Premierem będzie Tusk”

Już niebawem wiele się może zmienić na polskiej scenie politycznej. Wyniki wyborów okazały się niepomyślne dla PiS-u, który zdobył najwięcej głosów, a jednak nie stworzy samodzielnej większości nawet w razie koalicji z Konfederacją. Na temat przyszłego rządu wypowiedziała się Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Nawet, gdybym miała tu dziś rozłożyć karty tarota, to nie powiem, kto będzie marszałkiem, kto ministrami. Rozmowy partnerów się zaczynają – powiedziała w rozmowie z Radiem Zet.

Mimo to jednego jest pewna. - Premierem będzie Tusk, a resztę ustalimy – stwierdziła. Jak podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska, to naturalne rozwiązanie, bowiem to właśnie lider PO obudził społeczeństwo, a do tego jest liderem największej partii opozycyjnej.

Polityczka nie uważa, żeby liderzy innych partii byli przeciw takiemu wyborowi. - Nie wyobrażam sobie, by którykolwiek z liderów chciał doprowadzić swoimi sprzeciwami, by nie odsunąć PiS od władzy – skwitowała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej