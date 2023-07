Każdy powinien usłyszeć apel Donalda Tuska. „Przeżywałem tragedię”

Donald Tusk w swoich mediach społecznościowych, ale także na spotkaniach z mieszkańcami porusza tematy, które najbardziej poruszają Polaków. Tym razem postanowił zaapelować do wszystkich w związku z tragedią 3-letnia dziecka z Rzeszowa. Malec miał się zadławić winogronem w jednym ze żłobków. Niestety mimo prób pomocy udzielanej przez opiekunki, a później reanimację wykonaną przez ratowników medycznych, dziecko zmarło. Lider PO postanowił zareagować.

- Od tego może zależeć życie Twojego dziecka albo wnuczka. Podobnie jak Wy, przeżywałem tę tragedię, która wydarzyła się ostatnio w Rzeszowie. Musimy wiedzieć, jak ratować człowieka, który się zadławił i dlatego poprosiłem dzisiaj ratownika, pana Artura, żeby pokazał nam wszystkim, jak się zachować w takiej sytuacji – mówił na nagraniu zamieszczonym na Twitterze.

Następnie na filmiku widać ratownika medycznego, który na lalce rozmiarów małego dziecka pokazywał, jak poprawnie pomóc mu w przypadku zadławienia. W przypadku niemowląt, trzeba ustabilizować główkę i położyć dziecko na swojej nodze z główką skierowaną w dół. Potem należy wykonać 5 uderzeń w okolice międzyłopatkowe. Następnie uważając na główkę przewracamy malca na plecy i dwoma palcami wykonuje się 5 uciśnięć klatki piersiowej. Jeśli przedmiot, którym niemowlak się zadławił, nadal nie został usunięty, należy powtarzać te czynności.

Jeśli chodzi o starsze dzieci, należy je ułożyć na swojej nodze kierując je głową w dół i uderzyć 5 razy w okolice międzyłopatkowe. Następnie należy stanąć za dzieckiem, przyłożyć pięść do nadbrzusza i wykonać 5 delikatnych uciśnięć. Jeśli to nie pomogło, trzeba powtarzać te same kroki.

Następnie ratownik opowiada i prezentuje, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo0-oddechową u niemowląt oraz starszych dzieci. Każdy powinien zapoznać się z tymi zasadami, bowiem nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza może się przydać.

Od tego może zależeć życie Twojego dziecka albo wnuczka. pic.twitter.com/y1QThjMltg— Donald Tusk (@donaldtusk) July 14, 2023

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej