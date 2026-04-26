Każdy może pożegnać Łukasza Litewkę. Niezwykła inicjatywa w internecie. Łzy cisną się do oczu

Mateusz Kobyłka
2026-04-26 16:58

Kraj nadal nie może się otrząsnąć po tragicznej śmierci znanego i lubianego posła Lewicy Łukasza Litewki († 36 l.). Parlamentarzysta zginął w wypadku drogowym na Śląsku. W sieci ruszyła niecodzienna inicjatywa. Dzięki niej każdy może na odległość podziękować zmarłemu za jego pracę na rzecz społeczeństwa.

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej
Nie ma słów, które mogą w pełni opisać tę tragedię. Młody i energiczny, zawsze gotowy, by pomagać innym. Poseł Litewka znany był w sieci z nagłaśniania dramatów tych, którzy sami o swoje prawa nie mogli się upomnieć. Był orędownikiem sprawiedliwości społecznej i działaczem na rzecz praw zwierząt. Uwielbiał sport. I to właśnie podczas kolarskiej przejażdżki spotkała go śmierć. Kierowca osobowego Mitsubishi wjechał czołowo w rowerzystę. Poseł zginął na miejscu.

Internet zalały wpisy zrozpaczonych ludzi. Prezydent Sosnowca, rodzinnego miasta Łukasza, opublikował w związku z tym post na Facebooku. – Szanowni Państwo, wiele osób pytało czy istnieje możliwość uruchomienia Wirtualnej Księgi Kondolencyjnej ku pamięci Łukasza Litewki – napisał Arkadiusz Chęciński.

Ruszyła Wirtualna Księga Kondolencyjna

Prezydent Chęciński opublikował link do Wirtualnej Księgi Kondolencyjnej. Ci, którzy chcą napisać kilka słów od siebie, mogą to zrobić pod tym linkiem.Inicjatywępoparli internauci. – Dziękujemy Panie Prezydencie za taką możliwość, wspaniała inicjatywa dla osób z innych regionów Polski – czytamy pod postem.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Ważne informacje

Jak pierwsi informowaliśmy na łamach „Super Expressu”, pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 13.30 w kościele pod wezwaniem świętego Joachima. Podczas nabożeństwa planowane są przemówienia, a cała uroczystość z kościoła ma być transmitowana, by umożliwić pożegnanie posła szerszemu gronu osób. Po zakończeniu mszy świętej, ceremonia na cmentarzu będzie miała charakter ściśle prywatny. Oznacza to, że nie będą mogli w niej brać udziału przedstawiciele mediów, by rodzina i przyjaciele mogli w spokoju pożegnać zmarłego.

