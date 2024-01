Katarzyna Lubnauer zapowiada ogromne zmiany w szkołach. Rodzice odczują różnicę

Kto by się spodziewał?

Okropna wiadomość dla Donalda Tuska na sam początek roku! Co teraz zrobi?

O co chodzi?

Katarzyna Lubnauer opowiedziała o pierwszych zmianach, jakie mają zajść w szkołach jeszcze w tym roku. Przede wszystkim wiele się zmieni, jeśli chodzi o religię. Od 1 września 2024 roku uczniowie będą mieć tylko jedną godzinę lekcyjną religii, a ta ma być planowana albo na pierwszych albo na ostatnich zajęciach. Dodatkowo ocena z religii ma nie być wliczana do średniej ocen.

Wiceministra edukacja mówiła także o gruntownych zmianach programowych, jakie mają odciążyć uczniów. - Kiedy zmniejszymy obciążenie na lekcjach, na lekcjach będzie więcej czasu, by pewne rzeczy z uczniami poćwiczyć i spadnie zasadność zadawania prac domowych. Chcielibyśmy, żeby postawy programowe zostały odchudzone nawet do 20 proc., czyli żeby zniknęło od 5 do 20 proc. treści – powiedziała w rozmowie z Radiem Zet.

Katarzyna Lubnauer została także zapytana o likwidacje prac domowych. Wiceszefowa resortu edukacji uznała, że w przypadku uczniów klas I-III to bezsensowne i obciążające także dla rodziców. - Takie dziecko samodzielnie pracy domowej nie rozwiąże. Realnie to nie jest zadanie tylko dla dzieci, ale również zadanie domowe dla rodziców – oceniła.

Według polityczki należy także zmniejszyć ilość prac domowych zadawanych starszym dzieciom oraz ograniczyć ilość lektur szkolnych.

