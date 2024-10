Katarzyna Lubnauer odpowiada na słowa kardynała Nycza ws. lekcji religii. Jasne stanowisko

- Zgodnie z konstytucją nie jesteśmy państwem wyznaniowym. Co więcej, każdy ma prawo do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami, dotyczy to zarówno osób wierzących, jak i niewierzących. Osoby niewierzące i wierzące w co innego mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Jedna godzina tygodniowo po decyzji rodzica, po lub przed lekcjami - taki jest plan Ministerstwa Edukacji Narodowej, takie rozporządzenie przygotowaliśmy - oceniła.