Sedno sprawy 31.1.2023

Katarzyna Lubnauer: Jeżeli pójdziemy rozproszeni w czterech grupach to na korzyść PiS

Jeżeli pójdziemy w mniejszej liczbie bloków w jednym, dwóch, to system D’Hondta będzie działał nam na korzyść. Jeżeli pójdziemy rozproszeni w czterech grupach to na korzyść Prawa i Sprawiedliwości - mówi w programie "Sedno sprawy" Katarzyna Lubnauer. -Liczby nie kłamią. Jako matematyk powiem w ten sposób: "Są wyliczenia, które mówią bardzo jasno, że każda dodatkowa lista to jest według D’Hondta minus 10 mandatów, czyli jeżeli mamy 4 listy to znaczy, że jesteśmy w stosunku do kogoś, kto ma jedną listę o 30 mandatów do tyłu". Zobacz cały program na Se.pl