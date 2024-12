Choinka Kasi Tusk

Katarzyna Tusk, córka premiera Donalda Tuska, wybrała się ze swoją rodziną po świąteczne drzewko. Ostatni przedświąteczny weekend to doskonały moment na takie rodzinne wyjście. Kasia Tusk, znana influencerka zdecydowała się na duże, żywe świąteczne drzewko. Krucha kobieta nie tylko wybierała choinkę, ale i dziarsko niosła duże drzewo do domu. Oczywiście pomagał jej w tym mąż. Parze towarzyszyły w tym wyjątkowym czasie ich córki. Dziewczynki wyraźnie zadowolone są z zakupu i pewnie nie mogą doczekać się już ubierania takiej pięknej choinki. Ciekawe, czy pomoże im w tym ich dziadek Donald? W wielu rodzinach, o ile oczywiście to możliwe, dzieci ubierają choinkę nie tylko w swoim domu, ale i u swoich dziadków. Miło też gdy to jest po prostu rodzinny, cudowny czas, kiedy to wszyscy mogą być razem.

Świąteczne zakupy

Święta Bożego narodzenia już za dwa dni. A do Wigilii, najważniejszego wieczoru dla wielu Polaków, pozostał raptem jeden dzień. Przed świętami Polacy mają możliwość robienia gwiazdkowych dużych zakupów nie tylko w sobotę. W niedzielę 22 grudnia 2024 roku mamy ostatnią w tym roku niedzielę handlową. Tego dnia czynne są galerie i centra handlowe, a także super i hipermarkety oraz dyskonty. Dla handlu ten weekend jest jednym z najważniejszych w roku. W tym okresie obroty w handlu rosną wielokrotnie. Kilka dni przed Wigilią i świętami Bożego Narodzenia to idealny moment na rodzinne zakupy i wybranie pięknego świątecznego drzewka oraz bożonarodzeniowych smakołyków. To ostatni dzwonek dla św. Mikołaja, by uzupełnił jeszcze wór z prezentami.

QUIZ o Mateuszu Morawieckim. Co wiesz o byłym premierze? Pytanie 1 z 13 Kim z wykształcenia jest Mateusz Morawiecki? Historykiem Pedagogiem Ekonomistą Następne pytanie