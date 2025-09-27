• Marta Nawrocka podczas wizyty w USA spotkała się z Polonią, co zaowocowało serdecznym przyjęciem i wzruszającymi listami od polonijnych dzieci.

• Prezydentowa przywiozła z USA liczne prezenty, w tym laurki i listy od dzieci, oraz lalkę "American Girl" i ręcznie robione bransoletki dla swojej córki Kasi.

• Marta Nawrocka, znana z otwartości i kontaktu z rodakami, kontynuuje budowanie wizerunku aktywnej pierwszej damy, angażując się w spotkania i ważne inicjatywy.

Marta Nawrocka podczas swojej wizyty w USA miała sporo spotkań z Polakami. "Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkałam się z niezwykłą serdecznością naszych rodaków mieszkających za oceanem ♥️ Otrzymałam również wzruszające listy od polonijnych dzieci. To ogromnie budujące - czuć tyle dobra i przywiązania do polskich barw z drugiego końca świata 🌎 Dziękuję Wam z całego serca za to, że pielęgnujecie naszą tradycję i kulturę, gdziekolwiek jesteście! 🇵🇱 A Kasia szczególnie dziękuje za cudowny prezent" - napisała Marta Nawrocka w mediach społecznościowych. Prezydentowa zamieściła krótki filmik, w którym to ciepło wspomina spotkania z polonijnymi dziećmi.

Prezenty Nawrockiej z USA

Nawrocka przywiozła do Polski mnóstwo prezentów, którymi to postanowiła się pochwalić. Szczególnie ważne dla Marty Nawrockiej są laurki i listy, jakimi obdarowały ja polskie dzieci mieszkające w USA. Nie zabrakło także prezentów i laurek dla Kasi Nawrockiej. Mama przywiozła jej z zagranicznej podróży m.in. piękną długowłosą lalkę "American Girl". Na filmiku widać, że zabawka skradła serce nie tylko Marty Nawrockiej, ale i jej córki. Wśród upominków dla dziewczynki znalazły się także ręcznie robione, kolorowe bransoletki.

Pierwsza dama już w kampanii prezydenckiej dała się poznać jako osoba kontaktowa i nie stroniąca od spotkań z rodakami. Na dostępnych materiałach widać, że próbuje inicjować rozmowy i stworzyć wizerunek pierwszej damy otwartej na wyborców jej małżonka. Choć oficjalnie rolę pierwszej damy pełni od niespełna dwóch miesięcy, to ma już na swoim koncie wiele wizyty i ważnych spotkań, w tym w klinice Budzik. Choć póki co głównie mówi się o kreacjach Marty Nawrockiej, to miejmy nadzieję, że przyjdzie czas na nagłaśnianie nie tylko nowości z kącika mody i urody, ale i poważnych przedsięwzięć.