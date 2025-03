Karol Nawrocki z nagrodą. Na galę zabrał żonę i córeczkę

Co napisał premier?

Karol Nawrocki został uhonorowany przez Kluby Gazety Polskiej. Otrzymał nagrodę Człowieka Roku 2024, co bardzo go poruszyło. W czasie uroczystej gali Nawrocki mówił: - Zawsze czułem się bardzo dobrze wśród Klubowiczów Gazety Polskiej. Przez wiele lat miałem przyjemność spędzać czas z ludźmi, którzy są istotą społeczeństwa obywatelskiego. To najbardziej demokratyczna nagroda, bo 533 kluby wybierały swojego laureata - podkreślił. Jak dodał:

Cała Polska powinna być domem wolnego słowa, domem dobrobytu. Domem bezpiecznym, ale też domem, w którym zamieszka na nowo mądrość. A jak zamieszka na nowo mądrość, to będziemy żyć w domu normalnym. A tego potrzebujemy. Tego nie uda się zrobić bez państwa - mówił.

Karol Nawrocki podkreślił, że nagroda, którą otrzymał od Klubów Gazety Polskiej to dla niego wyróżnienie, ale też zobowiązanie: - Polska musi zostać Polską, a my musimy codziennie powtarzać: Po pierwsze Polska! Niech żyje Polska, dziękuję za tę nagrodę.

Uzasadnienie nagrodzenia Nawrockiego przedstawił Karol Karpierz, przewodniczący Klubu "Gazety Polskiej" w Nowym Targu. Jak przyznał: - Wielkiej odwagi wymaga świadome sprzeciwienie się "elicie" uważającej się za nieomylną. Zaś Ewa Wypych z Klubu "GP" w Częstochowie przyznała, że Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej odmienił oblicze tej instytucji.

Laureaci nagrody Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej

Oto laureaci z poprzednich lat:

ROK 2023 Twórcy serialu Reset

ROK 2022 Ks. Jarosław Wąsowicz

ROK 2021 Przemysław Czarnek

ROK 2020 Jarosław Kaczyński

ROK 2019 Arcybiskup Marek Jędraszewski

ROK 2018 Profesor Krzysztof Szwagrzyk

ROK 2017 Premier Mateusz Morawiecki

ROK 2016 Premier Beata Szydło

ROK 2015 Prezydent Andrzej Duda

ROK 2014 Jan Pietrzak

ROK 2013 Profesor Sławomir Cenckiewicz

ROK 2012 Minister Antoni Macierewicz

ROK 2011 Premier Wielkiej Brytanii David Cameron

ROK 2010 Śp. Prezydent RP Prof. Lech Kaczyński

ROK 2009 Były szef CBA pan Mariusz Kamiński

ROK 2008 Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski