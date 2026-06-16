Karol Nawrocki w USA spotkał się z senatorami. Ważne rozmowy

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Johnem Thunem, a także szefem senackiej komisji sił zbrojnych Rogerem Wickerem i szefem komisji spraw zagranicznych Jimem Rischem. Jak przekazała PAP Nawrocki i Thune uścisnęli sobie dłonie, lecz nie było wystąpień dla mediów.

Wcześniej szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, rozmowy miały dotyczyć „tematyki z zakresu polityki bezpieczeństwa i obecności amerykańskiej wojskowej”. Spotkanie to jest ostatnim oficjalnym punktem wizyty Nawrockiego w Waszyngtonie przed wyruszeniem na Florydę, gdzie w Clearwater na obrzeżach Tampy spotka się z Polonią w Polskim Centrum im. Jana Pawła II.

Do spotkania dochodzi, kiedy w Kongresie toczą się rozmowy i negocjacje nad kształtem corocznej ustawy o budżecie obronnym (NDAA). W dotychczasowej senackiej wersji projektu ustawy znalazły się zapisy m.in. zakazujące redukcji sił USA w Europie bez analizy skutków Pentagonu, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów oraz dowódcy sił USA w Europie dla interesów NATO i USA. W projekcie znalazł się też zakaz usuwania sprzętu z magazynów USA w Europie, a także nakłada na Pentagon obowiązek zgłoszenia planowanych redukcji sił USA na co najmniej 120 dni przed faktem.

W wersji NDAA przygotowywanej przez Izbę Reprezentantów znalazło się m.in. polecenie przedstawienia raportu na temat stałej obecności wojskowej w Polsce i możliwości stacjonowania tam batalionu artylerii dalekiego zasięgu, razem m.in. z rakietami Tomahawk.

Wiadomo też, że prezydent Karol Nawrocki miał też okazję do dwóch rozmów z prezydentem USA. Jedną zarejestrowały kamery, ponieważ odbyła się w czasie gali na cześć amerykańskiego przywódcy. Rzecznik prezydenta Nawrockiego, minister Rafał Leśkiewicz potwierdził w rozmowie z TV Republika, że Karol Nawrocki odbył dwie rozmowy:

– Prezydent RP rozmawiał z Prezydentem Trumpem o rzeczach, które są ważne dla Polski i dla Polaków, ale też ważne dla relacji polsko–amerykańskich. Przede wszystkim o obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. Prezydent Nawrocki uzyskał zapewnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększenia tego kontyngentu – zaznaczył minister.

Rzecznik zapewniał, że obaj prezydenci rozmawiali także o wielu innych kwestiach, związanych przede wszystkim z bilateralną współpracą, o wzmocnieniu tej współpracy, o polityce energetycznej, czyli o sprawach, które są wspólne dla Polski i dla Stanów Zjednoczonych.

26

Express Biedrzyckiej - prof. Katarzyna Bakiewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.