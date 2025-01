Karol Nawrocki w "Sednie sprawy". Kandydat na prezydenta odpowie na dociekliwe pytania

Kandydatura Karola Nawrockiego na prezydenta dla wielu osób była sporym zaskoczeniem szczególnie dlatego, że ten wcześniej nie był związany z polityką. Najwięcej osób kojarzyło go raczej z byciem prezesem IPN, wiele się jednak zmieniło.

Obecnie Karol Nawrocki cieszy się poparciem ze strony PiS-u, w tym samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a sam zainteresowany stara się, by wyborcy mogli go jak najlepiej poznać przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku. Wiadomo, że jest entuzjastą sportu, a w przeszłości trenował między innymi boks. Pasja do sportu łączy go z żoną Martą, która w przeszłości trenowała balet.

Czego dowiemy się o Karolu Nawrockim w czasie rozmowy z Jackiem Prusinowskim w "Sednie sprawy"? Wszystko będzie jasne już w czwartek 9 stycznia!

Artykuł będzie aktualizowany. Tymczasem w naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego z rodziną:

Sonda Czy Karol Nawrocki to odpowiedni kandydat na prezydenta Polski? Tak, ma doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. Nie, jego przeszłość zawodowa nie przekonuje mnie. Jest mi obojętny, nie interesuję się jego kandydaturą. Jeszcze się waham, chcę dowiedzieć się więcej.