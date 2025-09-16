Karol Nawrocki w Berlinie. Poruszył temat reparacji, w sieci pojawiła się odpowiedź

We wtorek 16 września prezydent Karol Nawrocki odbył swoją pierwszą wizytę w Berlinie od objęcia urzędu. Spotkał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem. Głównymi tematami rozmów były kwestie reparacji wojennych, rosyjska agresja na Ukrainę oraz przyszłość relacji polsko-niemieckich.

  • Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odbył pierwszą wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz kanclerzem Friedrichem Merzem we wtorek.
  • Głównymi tematami rozmów były reparacje wojenne, rosyjska agresja na Ukrainę i przyszłość relacji polsko-niemieckich; strona niemiecka podtrzymała stanowisko, że kwestia reparacji jest prawnie zamknięta.
  • Obaj prezydenci zgodzili się co do konieczności dalszego wspierania Ukrainy i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
  • Prezydent Nawrocki zaprosił prezydenta Steinmeiera do Warszawy, a po wizycie w Berlinie udał się do Francji na spotkanie z prezydentem Macronem.

Jednym z kluczowych punktów rozmów było żądanie reparacji wojennych ze strony Polski. Rzeczniczka prezydenta Niemiec, Cerstin Gammelin, poinformowała, że prezydent Steinmeier podkreślił, iż z niemieckiej perspektywy kwestia ta została "prawnie ostatecznie rozstrzygnięta".

- Na żądanie prezydenta Polski dotyczące reparacji, prezydent federalny podkreślił, że z niemieckiej perspektywy ta została prawnie ostatecznie rozstrzygnięta - stwierdziła na Twitterze. - Odnosząc się do żądania reparacji ze strony polskiego prezydenta, prezydent Niemiec podkreślił, że dla Niemiec kwestia ta, z prawnego punktu widzenia, została definitywnie uregulowana - dodała.

Stanowisko to jest zgodne z wcześniejszymi wypowiedziami niemieckiego rządu. Mimo różnic w tej kwestii, Steinmeier zaznaczył, że "wspólne upamiętnienie przeszłości pozostaje ważnym zadaniem dla obu krajów".

Sprawa bezpieczeństwa 

Prezydenci Polski i Niemiec zgodzili się co do konieczności dalszego wspierania Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Rozmawiano również o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO. Jak podano, prezydenci Niemiec i Polski zgodzili się, że należy dalej wspierać zaatakowany kraj i "dodatkowo wzmocnić" wschodnią flankę NATO.

Podczas wizyty prezydent Nawrocki zaprosił prezydenta Steinmeiera do złożenia wizyty w Warszawie, co zostało przyjęte. W skład polskiej delegacji wchodzili m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz i wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Wcześniej Przydacz informował, że tematy rozmów miały obejmować również współpracę w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie oraz stosunki dwustronne. Po wizycie w Berlinie, prezydent Nawrocki udał się do Francji, gdzie zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem.

