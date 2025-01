Karol Nawrocki szczerze o Andrzeju Dudzie. Będzie go naśladował?

- Nie zgadzamy się we wszystkich kwestiach z panem prezydentem. Mamy w niektórych kwestiach inne stanowisko, mamy też inne doświadczenie. Mówimy o panu prezydencie, w związku z tym doceniam to, co pan prezydent Andrzej Duda w tym kontekście, który jest również bardzo aktualny, zrobił dla polityki bezpieczeństwa państwa polskiego i budowaniu relacji z naszym najważniejszym sojusznikiem czyli ze Stanami Zjednoczonymi - mówił w "Sednie sprawy". - Z całą pewnością prezydentura pana Andrzeja Dudy jest dobrym czasem dla Polski - dodał.