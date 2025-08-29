Poznaliśmy wyniki sierpniowego rankingu zaufania do polityków

Karol Nawrocki stracił pozycję lidera

Wciąż fatalnie wygląda sytuacja Szymona Hołowni

Zobaczcie, kto został nowym liderem

Czołowa trójka

Karol Nawrocki, który jeszcze w lipcu był na szczycie rankingu zaufania, notuje wyraźny spadek. Prezydent Polski w tym miesiącu cieszy się 41,3 proc. pozytywnych wskazań, z kolei 48 proc. ma o nim negatywne zdanie. Dla 10,3 proc. pozostaje obojętny. Po dwóch miesiącach przerwy Radosław Sikorski wraca na pozycję lidera. Zaufanie do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych deklaruje 41,8 proc. badanych (to mniej o 0,4 pkt proc. w porównaniu z lipcowym pomiarem). Nie ufa mu 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.

Na trzecim miejscu znajduje się Rafał Trzaskowski z wynikiem 39,9 proc. zaufania (spadek o 0,6 pkt proc.). Choć jego pozycja w rankingu jest stabilna, to aż 51,7 proc. ankietowanych deklaruje wobec niego brak zaufania. Do tego 8,4 proc. wypowiada się o polityku obojętnie.

Dalsze miejsca

Tuż pod podium znajduje się Donald Tusk. Zaufanie do premiera deklaruje 36,4 proc. pytanych. Zbliżone wyniki mają: Magdalena Biejat (35,8 proc.), Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz Andrzej Duda (34,3 proc.). W drugiej części stawki uwagę zwraca duży spadek zaufania do Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji traci aż 6,3 pkt proc. i jego wynik to obecnie 28,9 proc. Niekorzystny trend dotyczy także prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zaufanie do niego ma obecnie 26,7 proc. badanych (spadek o 5 pkt proc.).

Na końcu rankingu znalazł się Szymon Hołownia, któremu ufa zaledwie 20,3 proc. badanych. To kolejny miesiąc, w którym marszałek Sejmu zamyka zestawienie. Duże zmiany dotyczą jednak negatywnych wypowiedzi pod adresem polityka. W lipcu brak zaufania deklarowało wobec niego 62,9 proc. osób. Obecnie to 48,6 proc. Aż 30,1 proc. uważa, że lider Polski 2050 jest dla nich obojętny.

Liderzy nieufności

Największy brak zaufania Polacy mają do Jarosława Kaczyńskiego. Nie ufa mu aż 58,7 proc. badanych w sondażu IBRiS. Na kolejnych miejscach w tym antyrankingu są Mateusz Morawiecki (54,6 proc.) oraz Donald Tusk (53 proc.).

