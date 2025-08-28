Pobity minister Niedzielski oczekuje refleksji od szefa MSWiA”: „To Kierwiński zdecydował, że zostałem bezbronny. Czekam na jego ruch"

Wszyscy mieli świadomość co mi grozi

W środę w Siedlcach dwóch napastników brutalnie pobiło byłego ministra zdrowia. Adam Niedzielski nie kryje żalu do szefa MSWiA bo twierdzi, że to w wyniku jego decyzji został pozbawiony ochrony SOP. Marcin Kierwiński przedstawił swoją wersję na konferencji prasowej. - Pan minister Niedzielski został odwołany ze swojej funkcji na początku sierpnia. Do końca grudnia 2023 przysługiwała mu ochrona SOP. Już w październiku 2023 szef SOP wnioskował o zdjęcie tej ochrony - opisał Kierwiński. I dodał, że ostateczna decyzja zapadła w grudniu 2023 roku.

Jednak w rozmowie z „Super Expressem” Adam Niedzielski przekonuje, że było inaczej. -

Odszedłem z urzędu wcześniej niż zakończyła się kadencja rządu i wtedy pan minister Maciej Wąsik rozmawiał ze mną na temat konieczności przedłużenia ochrony. Przyznano ją na czas nieokreślony uznając, że ewidentnie występuje ryzyko ataków. Mam otwartych cały czas dziesiątki spraw na poziomie policji, prokuratury czy sądów, które są związane z licznymi groźbami. Jak tylko zmienił się rząd, to w pierwszych dniach minister Kierwiński od razu podjął decyzję o cofnięciu ochrony – skarży się Niedzielski.

Zapytaliśmy byłego ministra dlaczego później nie wnioskował o przywrócenie mu opieki funkcjonariuszy SOP. - Skoro została cofnięta z powodów politycznych, no to uznałem za bezzasadne kolejne ubieganie się o ochronę. Zostałem bezbronny, a wszyscy mieli świadomość co mi grozi. Kierwiński odwraca teraz kota ogonem - mówi były minister zdrowia.

Czekam na ruch Kierwińskiego

Minister Adam Niedzielski pytany, czy teraz, po tym jak został pobity, będzie wnioskował o przyznanie ochrony mówi, że czeka na ruch Marcina Kierwińskiego. - W pierwszej kolejności to ja bym chciał, żeby pan minister Kierwiński sam doszedł do jakiejś refleksji. Czekam na jakiś gest z jego strony. Niezależnie od tego, czy chodzi o Służbę Ochrony Państwa, czy o policję to wszystko jest w jego zasięgu. To właściwości ministra spraw wewnętrznych i administracji i dlatego powinno to być teraz przedmiotem jego refleksji - mówi nam był minister zdrowia.

Adam Niedzielski był w latach 2020–2023 ministrem zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego.

