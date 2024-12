Karol Nawrocki ostro podsumował Tuska i Trzaskowskiego. Nie gryzł się w język!

Karol Nawrocki w sobotę 7 grudnia pojawił się w Lublinie, gdzie skomentował konwencję KO. Z uwagą wysłuchał wystąpień premiera Donalda Tuska i swojego konkurenta w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Dobitnie powiedział, jak ocenia obie przemowy.

Karol Nawrocki komentuje konwencję KO

Podczas spotkania z mieszkańcami Lublina Karol Nawrocki sporo mówił o swojej pasji do sportu. Odniósł się także do przytyków pod jego adresem, jakie padały zarówno z ust Donalda Tuska, jak i Rafała Trzaskowskiego. Poprosił, by nie traktować go jako zwykłego "chłopaka z siłowni" i przypomniał, że jest doktorem nauk humanistycznych. Podkreślił, że od trzech lat jest prezesem IPN i całe życie interesował poważna tematyką, a w ostatnim czasie mógł pokazać szerszej publiczności, jaki naprawdę.

Przyznał także, ze konwencję KO oglądał w samochodzie podczas podróży do Lublina. Wystąpienie Donalda Tuska określił jako stand-up. Nie oszczędził także swojego rywala.

- Jak wyszedł "Rafał z ratusza", to zacząłem szukać swojego różańca w kieszeni. Ja po prostu prezydenta stolicy nie poznałem. Ten sam gość, który kazał ściągać krzyże z warszawskich urzędów, mówi, że będzie bronił tradycji. Coś tu jest nie tak - mówił Karol Nawrocki.

Nawrocki walczy o elektorat Konfederacji?

W Lublinie pojawił się mężczyzna deklarujący się jako wyborca Konfederacji. Spytał Karola Nawrockiego, jak ten zachęciłby go do oddania głosu właśnie na niego.

- Myślę, że mógłbym przekonać tych, którzy rozważają pomiędzy Konfederacją a mną, swoim autentyzmem, swoim pielęgnowaniem wartości patriotycznych niezależnie od tego czy odnoszą się do lewicowych patriotów, czy do narodowej demokracji - stwierdził kandydat na prezydenta.

Przypomniał także, że 12 posłów Konfederacji zagłosowało na niego, gdy zostawał prezesem IPN.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

