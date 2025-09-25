Karol Nawrocki nie ma wątpliwości! Donald Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla. "Przyczynił się do rozwiązania wielu konfliktów"

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się trzykrotnie z Donaldem Trumpem, ostatnio podczas wizyty w Nowym Jorku na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Podczas wystąpienia w ONZ Donald Trump wyraził przekonanie, że zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla, a prezydent Nawrocki w wywiadzie dla "Super Expressu" przyznał, że Trump na nią zasłużył za dążenie do wygaszania konfliktów.

Nawrocki uważa, że działania Trumpa i USA na rzecz pokoju na świecie, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie, powinny być uwzględnione przez Komitet Noblowski.

Kandydaturę Trumpa na Pokojową Nagrodę Nobla poparli m.in. przywódcy Azerbejdżanu, Armenii, Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga, Kambodży i Izraela.

Podczas wystąpienia w ONZ Trump wielokrotnie podkreślał, że zasługuje na Nobla za swoje osiągnięcia, jednocześnie wyrażając przekonanie, że nie otrzyma go z powodu swoich poglądów politycznych. Wskazywał, że są osoby, które uważają, że jego dotychczasowe działania kwalifikują go do tego wyróżnienia.

Karol Nawrocki o Noblu dla Donalda Trumpa

W wywiadzie przeprowadzonym przez redaktora naczelnego "Super Expressu" Grzegorza Zasępę prezydent Karol Nawrocki wypowiedział się na temat przyznania Pokojowej Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa. Nawrocki nie ma wątpliwości, że Amerykanin zasłużył na to wyróżnienie swoim dążeniem do wygaszenia światowych konfliktów.

Myślę, że prezydent Donald Trump przyczynił się do rozwiązania lub zawieszenia wielu konfliktów. Sam o tym mówi, a potwierdza to posiadana przez nas wiedza. Mówimy tu o konfliktach Azerbejdżanu z Armenią, Iranu z Izraelem. Jest bardzo aktywny w międzynarodowych działaniach na rzecz rozwiązywania konfliktów zbrojnych. Zgłaszanie kandydatury do Pokojowej Nagrody Nobla nie leży po stronie prezydenta Polski. Natomiast gdyby udało się zakończyć wojnę na Ukrainie i byłby to moment zwrotny w odniesieniu do tego konfliktu, to prezydent Donald Trump z całą pewnością byłby bardzo poważnym kandydatem do takiej nagrody - powiedział Karol Nawrocki w rozmowie z "Super Expressem".

Zapytany o to, czy Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla bardziej niż prezydent Barack Obama, który dostał ją po kilku miesiącach urzędowania, Nawrocki odparł:

Nie chcę rozstrzygać, który z prezydentów bardziej zasłużył na tę nagrodę. Myślę jednak, że to, co robi Donald Trump i co robią Stany Zjednoczone dla światowego pokoju, a zwłaszcza dla pokoju w Ukrainie, zasługuje na uwagę Komitetu Noblowskiego - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Cały wywiad z prezydentem Polski niebawem na SE.pl.

Kto może dostać Pokojową Nagrodę Nobla?

Dotychczas Pokojową Nagrodę Nobla otrzymało czterech amerykańskich prezydentów: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter i Barack Obama.

W myśl ostatniej woli Alfreda Nobla, wynalazcy dynamitu, wyróżnienie pokojowe powinno być przyznawane tym, którzy wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, rozbrojenia oraz współpracy międzynarodowej. Z czasem Komitet Noblowski uzupełnił kryteria o promowanie wolnego handlu.

Tegoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony przez przewodniczącego Komitetu 10 października. Debata na temat zasług i kryteriów przyznawania tej prestiżowej nagrody trwa, a Donald Trump pozostaje w centrum uwagi.

