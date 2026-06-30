Karol Nawrocki może świętować! Świetna wiadomość dla prezydenta

Większość Polaków pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego.

Nastąpił wzrost poparcia dla prezydenta w porównaniu do poprzedniego badania.

Prezydent cieszy się bardzo wysokim poparciem wśród wyborców PiS i Konfederacji, natomiast zdecydowana większość wyborców KO i Nowej Lewicy ocenia go negatywnie.

Respondenci sondażu IBRiS dla Polsat News zostali zapytani o ocenę działalności prezydenta Karola Nawrockiego. Z badania wynika, że większość, bo 51,7 proc. ankietowanych, ma pozytywne zdanie na ten temat. W tej grupie 30,7 proc. oceniło ją "zdecydowanie dobrze", a 21 proc. "raczej dobrze". Przeciwnego zdania było z kolei 38,9 proc. badanych – 24,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 14,3 proc. "raczej źle". Pozostałe 9,3 proc. respondentów zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć". To świetna wiadomość dla głowy państwa!

Wyniki te wskazują na zauważalny wzrost poparcia dla działań prezydenta w porównaniu do poprzedniego badania IBRiS dla Polsat News, które przeprowadzono na przełomie maja i czerwca. Wówczas zadowolenie z prezydentury Karola Nawrockiego wyraziło 48,1 proc. respondentów, natomiast przeciwnego zdania było 47,9 proc., co podkreśla dynamiczną zmianę w postrzeganiu jego roli.

Sondaż dostarczył również danych dotyczących oceny działalności prezydenta w zależności od płci respondentów. Analizując dane dotyczące kobiet, pozytywnie działania prezydenta oceniło 50,4 proc. ankietowanych pań, z czego 33 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 17,4 proc. "raczej dobrze". Negatywne zdanie wyraziło 43,2 proc. kobiet, w tym 30,1 proc. "zdecydowanie źle" i 13,1 proc. "raczej źle". 6,4 proc. pań nie miało zdania na ten temat.

Wśród mężczyzn prezydent odnotował nieco wyższe poparcie. 53,2 proc. panów pozytywnie oceniło jego działania, z czego 28,2 proc. "zdecydowanie dobrze", a 25 proc. "raczej dobrze". Niezadowolenie z Karola Nawrockiego wyraziło 34,3 proc. mężczyzn, w tym 18,6 proc. "zdecydowanie źle" i 15,7 proc. "raczej źle". Pozostałe 12,6 proc. mężczyzn wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Preferencje polityczne a ocena prezydenta

Analiza wyników sondażu według preferencji politycznych wyborców poszczególnych partii przedstawia wyraźne różnice w ocenie prezydentury. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, aż 91,4 proc. oceniło działalność prezydenta pozytywnie, z czego 85,1 proc. "zdecydowanie dobrze", a 6,3 proc. "raczej dobrze". Negatywny stosunek wyraziło jedynie 2,9 proc. zwolenników PiS, przy czym wszyscy wybrali opcję "raczej źle". 5,7 proc. wstrzymało się od głosu.

Pozytywny stosunek do prezydenta wyraziło również 86,1 proc. wyborców Konfederacji, z czego 27,2 proc. oceniło go "zdecydowanie dobrze", a 58,9 proc. "raczej dobrze". Negatywnie oceniło go 11,9 proc. wspierających to ugrupowanie, w tym 2,3 proc. "zdecydowanie źle" i 9,6 proc. "raczej źle". 1,9 proc. respondentów nie miało zdania.

Zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej, bo 85,9 proc., oceniła działalność prezydenta negatywnie, z czego 70,6 proc. "zdecydowanie źle", a 15,3 proc. "raczej źle". Pozytywny stosunek wyraziło 12,9 proc. wyborców KO, w tym 1,9 proc. "zdecydowanie dobrze" i 11 proc. "raczej dobrze". 1,2 proc. wstrzymało się od głosu.

Wśród wyborców Nowej Lewicy negatywny stosunek do prezydenta zadeklarowało 85,7 proc., z czego 57,5 proc. wybrało opcję "zdecydowanie źle", a 28,2 proc. "raczej źle". Pozytywną opinię wyraziło 14,3 proc., przy czym wszyscy wybrali opcję "raczej dobrze". W tej grupie nikt nie wstrzymał się od głosu.

Opinie wśród wyborców Trzeciej Drogi były bardziej podzielone. Pozytywny stosunek wobec prezydenta wykazało 48,1 proc. respondentów, z czego 24,9 proc. oceniło Nawrockiego "zdecydowanie dobrze", a 23,2 proc. "raczej dobrze". Negatywnie wypowiedziało się 32,3 proc., w tym 12,8 proc. "zdecydowanie źle" i 19,5 proc. "raczej źle". Opcję "trudno powiedzieć" wybrało natomiast 19,5 proc. badanych.

Poparcie wśród wyborców kandydatów na prezydenta

Sondaż zbadał również opinie wyborców konkretnych polityków, co pozwoliło na identyfikację dalszych zależności. Aż 95,2 proc. wyborców Karola Nawrockiego ocenia jego działalność pozytywnie, natomiast 2,8 proc. negatywnie. Pozostałe 2 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć". Na przeciwległym biegunie znaleźli się wyborcy Rafała Trzaskowskiego, gdzie 87,9 proc. wyraziło negatywny stosunek do prezydenta, a jedynie 11,5 proc. pozytywnie. 0,6 proc. wstrzymało się od głosu.

Karol Nawrocki zanotował zdecydowane poparcie wśród wyborców Sławomira Mentzena, z 84,8 proc. pozytywnych odpowiedzi i 12,7 proc. negatywnych. Podobnie sytuacja wyglądała wśród sympatyków Grzegorza Brauna, gdzie 83,7 proc. oceniło działalność prezydenta "zdecydowanie" lub "raczej dobrze", a nikt nie wybrał odpowiedzi negatywnych.

Mieszane opinie panują natomiast wśród wyborców Szymona Hołowni, gdzie 48,9 proc. ocenia działalności Karola Nawrockiego pozytywnie, a 47,8 proc. negatywnie.

Wyborcy Adriana Zandberga wyrażają niemal jednogłośnie negatywne opinie – 97,1 proc. wybrało odpowiedzi negatywne, a reszta wstrzymała się od głosu. W przypadku wyborców Magdaleny Biejat, działalność prezydenta negatywnie oceniło 54,2 proc. respondentów, a 17,9 proc. pozytywnie. Pozostałe osoby wybrały opcję "trudno powiedzieć".

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