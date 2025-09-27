Karol Nawrocki odzyskuje pozycję lidera w sondażu zaufania, umacniając swoje poparcie.

Polityk z Konfederacji debiutuje na podium

Donald Tusk utrzymuje czwarte miejsce, ale z wysokim wskaźnikiem nieufności

Jarosław Kaczyński pozostaje na dnie rankingu z największym brakiem zaufania

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski z najwyższym zaufaniem w Polsce. Trzecie miejsce zajął polityk Konfederacji

Jak wynika ze wrześniowego sondażu zaufania do polityków, przeprowadzony przez IBRiS dla Onetu, po krótkotrwałej utracie prowadzenia na rzecz Radosława Sikorskiego, prezydent Karol Nawrocki wraca na pozycję lidera. W najnowszym sondażu zaufanie do niego deklaruje aż 48,8 proc. badanych, co stanowi imponujący wzrost o 7,5 pkt proc. w porównaniu z sierpniowym badaniem. Jednocześnie nie ufa mu 40,6 proc. ankietowanych.

Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, dotychczasowy lider rankingu zaufania, tym razem musi zadowolić się drugim miejscem. Pozytywnie wypowiada się o nim 47,8 proc. badanych, co również stanowi wzrost o 6 pkt proc. Sikorskiemu nie ufa 41,4 proc., a 10,1 proc. badanych ma o nim neutralną opinię. Utrzymanie się w ścisłej czołówce rankingu potwierdza jego silną pozycję w polskiej polityce.

We wrześniu po raz pierwszy podium w rankingu zaufania IBRiS dla Onetu zajął polityk Konfederacji, Krzysztof Bosak, któremu ufa 39,1 proc. badanych. Nie ufa mu 42,6 proc. ankietowanych, a 14 proc. ma neutralny stosunek.

Którym politykom najbardziej ufają Polacy?

Czwarte miejsce w zestawieniu zajął premier Donald Tusk z zaufaniem 39 proc. badanych (wzrost o 2,6 p.p.), przy jednoczesnym 54,7 proc. braku zaufania ankietowanych. Za premierem w rankingu zaufania znaleźli się

Rafał Trzaskowski (37 proc.)

(37 proc.) Sławomir Mentzen (34,5 proc.) – wyraźny wzrost zaufania o 5,6 pkt proc.

(34,5 proc.) – wyraźny wzrost zaufania o 5,6 pkt proc. Władysław Kosiniak-Kamysz (34,4 proc.)

(34,4 proc.) Mateusz Morawiecki (33,9 proc.)

(33,9 proc.) Włodzimierz Czarzasty (31,5 proc.)

(31,5 proc.) Andrzej Duda (31 proc.)

(31 proc.) Magdalena Biejat (29,6 proc.)

Tym politykom Polacy ufają najmniej

Na dole rankingu zaufania znajdują się prezes PiS Jarosław Kaczyński (ufa mu 27,9 proc.), Adrian Zandberg (24,7 proc.) oraz Szymon Hołownia (19,3 proc.).

Jak wskazuje Onet, niemal wszyscy politycy w rankingu, poza Karolem Nawrockim, Radosławem Sikorskim i Piotrem Zgorzelskim, mają ujemny bilans zaufania, czyli więcej osób im nie ufa. Największy negatywny bilans mają Jarosław Kaczyński (-30,5 pkt proc.), Szymon Hołownia (-26,1 proc.) oraz Adrian Zandberg (-21,7 pkt proc.).

