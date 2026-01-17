Karol Nawrocki liderem polskiej prawicy? Wyprzedza Kaczyńskiego w sondażach

Sondaż wskazuje Karola Nawrockiego jako lidera prawicy z dużym poparciem.

Jarosław Kaczyński zajmuje drugie miejsce z ponad dwukrotnie niższym wynikiem.

W badaniu uwzględniono również innych polityków prawicowych, takich jak Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun.

Grzegorz Braun w sondażu znalazł się daleko za Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem

Według badanych, to Karol Nawrocki jest liderem polskiej prawicy

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów, kto ich zdaniem "jest dziś rzeczywistym liderem prawicy".

Pierwsze miejsce zajął Karol Nawrocki z imponującym wynikiem 38,6 proc., a drugie Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 16,4 proc. To ponad dwukrotnie mniej niż poparcie dla Karola Nawrockiego!

Nawrocki z Kaczyńskim odjechali reszcie stawki. Ale Mentzen i Bosak z dużo wyższym wynikiem od Grzegorza Brauna

W sondażu uwzględniono również innych polityków związanych z prawicą. Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, zdobył 9,4 proc. głosów. Kolejne miejsca zajęli:

Krzysztof Bosak - 6,8 proc.

Grzegorz Braun - 3,5 proc.

- 3,5 proc. Przemysław Czarnek – 1,4 proc.

Mateusz Morawiecki – 1,2 proc.

Mariusz Błaszczak – 1,2 proc.

Patryk Jaki - 0,4 proc.

Zbigniew Ziobro - 0,2 proc.

Warto zauważyć, że aż 20,9 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć", co wskazuje na pewną dezorientację lub brak wyraźnych preferencji wśród części wyborców.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS w dniach 2-4 stycznia 2026 roku. Zastosowano metodę mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Metoda ta łączy telefoniczne (CATI) i internetowe (CAWI) zbieranie danych, co zapewnia większą reprezentatywność wyników.

