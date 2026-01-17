Karol Nawrocki liderem polskiej prawicy? Wyprzedza Kaczyńskiego w sondażach

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-01-17 12:56

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski opublikowanego w sobotę 17 stycznia, za lidera polskiej prawicy uznano Karola Nawrockiego! Zanotował ponad dwukrotnie wyższy wynik od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Karol Nawrocki wziął udział w Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Sondaż wskazuje Karola Nawrockiego jako lidera prawicy z dużym poparciem.
  • Jarosław Kaczyński zajmuje drugie miejsce z ponad dwukrotnie niższym wynikiem.
  • W badaniu uwzględniono również innych polityków prawicowych, takich jak Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun.
  • Grzegorz Braun w sondażu znalazł się daleko za Sławomirem Mentzenem i Krzysztofem Bosakiem

Według badanych, to Karol Nawrocki jest liderem polskiej prawicy

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano respondentów, kto ich zdaniem "jest dziś rzeczywistym liderem prawicy".

Pierwsze miejsce zajął Karol Nawrocki z imponującym wynikiem 38,6 proc., a drugie Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 16,4 proc. To ponad dwukrotnie mniej niż poparcie dla Karola Nawrockiego!

Nawrocki z Kaczyńskim odjechali reszcie stawki. Ale Mentzen i Bosak z dużo wyższym wynikiem od Grzegorza Brauna

W sondażu uwzględniono również innych polityków związanych z prawicą. Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, zdobył 9,4 proc. głosów. Kolejne miejsca zajęli:

  • Krzysztof Bosak - 6,8 proc.
  • Grzegorz Braun - 3,5 proc.
  • Przemysław Czarnek – 1,4 proc.
  • Mateusz Morawiecki – 1,2 proc.
  • Mariusz Błaszczak – 1,2 proc.
  • Patryk Jaki - 0,4 proc.
  • Zbigniew Ziobro - 0,2 proc.

Warto zauważyć, że aż 20,9 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Nie wiem/Trudno powiedzieć", co wskazuje na pewną dezorientację lub brak wyraźnych preferencji wśród części wyborców.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS w dniach 2-4 stycznia 2026 roku. Zastosowano metodę mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Metoda ta łączy telefoniczne (CATI) i internetowe (CAWI) zbieranie danych, co zapewnia większą reprezentatywność wyników. 

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Witold Jurasz: Nawrocki słusznie się domagał, aby to Zełenski przyjechał do War…
NAWROCKI PLANUJE ZEMSTĘ! Celiński i dr hab. Bąkowicz: ŻENUJĄCE SPOTKANIE!
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAROSŁAW KACZYŃSKI
KAROL NAWROCKI