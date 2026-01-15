Witold Jurasz: Nawrocki słusznie się domagał, aby to Zełenski przyjechał do Warszawy

Witold Jurasz, dyplomata oraz publicysta Onetu gościł w "Expressie Biedrzyckiej". Komentował on relacje Polski z Ukrainą i odniósł się do niedawnej wizyty prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Przyznał, że stanowczość prezydenta Nawrockiego była słuszna. Jurasz dodał też, że według niego Polska powinna wysłać żołnierzy do Ukrainy po zakończeniu wojny.