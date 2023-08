Kardynał Nycz: Jasna Góra powinna być miejscem głoszenia Chrystusa, a nie fałszywych lęków

2,5 tys. pielgrzymów wyruszyło w niedzielę na Jasną Górę w 312. Warszawska Piesza Pielgrzymka, odbywa się w tym roku pod hasłem "Sakramenty dają życie". Wyjście pątników na szlak poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, odprawiona w stołecznym kościele p.w. Ducha Świętego. Zasadniczym celem pielgrzymki, jest zdaniem kardynała spotkanie z Jezusem Chrystusem, w którym pomaga Najświętsza Maryja Panna. - Niech wam to pielgrzymowanie przypomni status pielgrzymi każdego z nas. Uwierzmy, że jesteśmy powołani do wieczności" - zaznaczył. Metropolita warszawski nawiązał też do bieżącej sytuacji. Jego zdaniem ludzie są dzisiaj zewsząd bombardowani rozmaitymi strachami. - Żeby stamtąd nie wychodziły nigdy żadne sygnały fałszywych lęków, strachów, niepokojów, których człowiek ma dość na tym świecie. Jeżeli się komuś wydaje, że będzie metodą strachu i straszenia prowadził człowieka ku przyszłości, to się myli. Nam jest wszystkim potrzebna prawdziwa nadzieja, umocowana w Bogu - mówił Kardynał. Trudno nie przypomnieć, w tej sytuacji, Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, która przed miesiącem odbyła się na Jasnej Górze. -Wybory się zbliżają. Boże, żeby tej Polski nie sprzedali. Przecież czyhają. Unia Europejska już czyha, żeby nas wchłonąć. Ta niemiecka Unia Europejska, przecież jest niemiecka. Nie udało się w czasie drugiej wojny, nie udało się później, to teraz. Karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili to "ojro", jak to oni mówią, czyli euro - mówił wówczas ojciec Tadeusz Rydzyk. W podobnym tonie wypowiadał się prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych dlatego, że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności. Jawnie, bezczelnie, kłamliwie i można powiedzieć odrażająco atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej podstawy polskości. Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród, tą trwającą już przeszło tysiąc lat wspólnotę - grzmiał z jasnogórskich wałów wicepremier. Czyżby więc kardynał Kazimierz Nycz, w swojej homilii, krytykował taką właśnie postawę i wydarzenia, jak to z początku lipca, na Jasnej Górze?

