Kandydat PiS w wyborach prezydenckich. Sasin zdradził ważny termin

O co chodzi?!

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 r. W kontekście tych wyborów w Prawie i Sprawiedliwości, pod wodzą lidera ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, od kilku miesięcy działa zespół zajmujący się wyborem kandydata partii. - Nadal nie zapadła decyzja, czy to ma być +stara twarz+ czy ktoś nowy - powiedział PAP polityk PiS zbliżony do kierownictwa ugrupowania. Inny polityk PiS zaznaczył natomiast, że z przeprowadzanych badań wynika, iż lepiej zaryzykować kandydatem mniej znanym, ale bez obciążeń.

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta?

Rozmówcy PAP wskazują, że choć na początku procesu wyłaniania kandydata, PiS analizowało kilkanaście nazwisk, to obecnie "na stole" są: szef klubu PiS, wiceprezes partii Mariusz Błaszczak, prezes IPN Karol Nawrocki, europoseł i były kandydat na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński, a także były wiceszef MSZ oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP, obecnie poseł Marcin Przydacz. W tej puli jeszcze do niedawna był poseł Zbigniew Bogucki, ale - jak przekazali PAP politycy PiS - raczej już nie jest on brany pod uwagę.

Jak zaznaczył Jacek Sasin, w porannym wywiadzie dla TVN24, kandydata PiS powinniśmy poznać w najbliższym czasie. - Już wkrótce będzie przedstawiony. To już naprawdę niedługi okres. To oczywiste, że się zbliża, bo wybory się zbliżają. Myślę, że to perspektywa najbliższego miesiąca. Powiedzmy że jest prawie gotowy - ocenił polityk.

