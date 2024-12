Kandydaci Lewicy na prezydenta. Sensacyjne nazwisko w grze!

Powalająca emerytura Julii Przyłębskiej. Inni mogą pomarzyć o takiej kwocie! A to nie wszystko

Wybory prezydenckie to najważniejsze wydarzenie polityczne przyszłego roku. Wiadomo, że kandydować w wyborach zamierzają: Rafał Trzaskowski (wybrany w drodze prawyborów jako reprezentant Koalicji Obywatelskiej), Karol Nawrocki szef IPN (który jest kandydatem niezależnym z poparciem Prawa i Sprawiedliwości), Szymon Hołownia jako kandydat niezależny, Sławomir Mentzen jako kandydat Konfederacji, a także Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Nie znany jest jeszcze kandydat z Lewicy, ale jego nazwisko Polacy mają poznać niebawem, już w połowie grudnia.

Kto kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich? Zaskakujące nazwisko w grze

Jak wynika z informacji portalu money.pl, w grzej jest dwoje faworytów. To wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat i prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. To może być zaskoczenie, szczególnie jeśli chodzi o Kukuckiego. - Wiele zależy od decyzji Biejat. Jeśli nie będzie chciała wystartować, a pewnie odmówi, wtedy pewniakiem jest Kukucki - komentuje w rozmowie ze wspomnianym portalem polityk Lewicy.

CZYTAJ: Lewica chce mieć kandydatkę na prezydenta? Wyborcy wybrali Dziemianowicz-Bąk

Co na to Krzysztof Kukucki? Przyznał, że nie dostał żadnej propozycji dotyczącej startu w wyborach prezydenckich. Na razie skupia się on na sprawach Włocławka.

Krzysztof Kukucki był jeszcze niedawno senatorem. Pracował również jako wiceminister rozwoju i technologii. W ostatnich wyborach samorządowych, które odbyły się wiosną wystartował na prezydenta Włocławka, odniósł sukces wyborczy i tym samym odszedł z rządu. Wygasł też jego mandat senatora.

Wcześniej wiele mówiło się też o możliwym starcie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która pełni funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jednak polityczka nie jest zainteresowana startem.

Wybory prezydenckie w Polsce

W 2025 roku możliwymi terminami wyborów prezydenckich są: 4 maja 2025, 11 maja 2025, 18 maja 2025 lub 25 maja 2025. Możliwymi terminami drugiej tury wówczas są: 18 maja, 25 maja, 1 czerwca, 8 czerwca.

Wybory prezydenckie zarządza marszałek Sejmu. W poniedziałek (2 grudnia) sekretarz PKW i szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przekazała, że Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła stanowisko, które głosi, że z uwagi na zakończony 16 października 2024 r. stan klęski żywiołowej, marszałek Sejmu może zarządzić wybory prezydenckie dopiero po 14 stycznia 2025 r.

