Kancelaria Prezydenta zaliczyła wpadkę?! Chodzi o nadane tytuły

Sara Osiecka
2026-04-22 7:39

W ubiegłym tygodniu, w oficjalnym dzienniku urzędowym "Monitor Polski", opublikowano postanowienie prezydenta dotyczące nadania tytułów profesorskich. Wśród wyróżnionych naukowców znalazło się nazwisko Macieja Chałubińskiego, który zmarł w 2025 roku. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odniosła się do tej sytuacji, tłumacząc ją jako niezamierzony błąd.

  • Prezydent nadał pośmiertnie tytuł profesora Maciejowi Chałubińskiemu, który zmarł w 2025 roku, pomimo że prawo polskie nie dopuszcza nadawania tytułów naukowych osobom zmarłym.
  • Kancelaria Prezydenta RP tłumaczy to jako "niezamierzony błąd" wynikający z braku informacji o śmierci naukowca na etapie procedowania wniosku.
  • Sytuacja wymaga podjęcia działań korygujących, gdyż nadanie tytułu zmarłej osobie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Doktor habilitowany Maciej Chałubiński, ceniony profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zmarł w sierpniu 2025 roku w wieku 48 lat. Był uznanym autorytetem w dziedzinie alergologii, chorób wewnętrznych i immunologii. Informacje o jego śmierci były szeroko rozpowszechnione, m.in. przez jego macierzystą uczelnię oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Niezamierzony błąd

Mimo publicznie dostępnych informacji o śmierci prof. Chałubińskiego, w ubiegłym tygodniu w "Monitorze Polskim" ukazało się postanowienie prezydenta z 18 lutego bieżącego roku, przyznające mu tytuł profesora. Nazwisko zmarłego naukowca znalazło się wśród kilkudziesięciu innych wyróżnionych osób.

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez redakcję "Puls Medycyny", Biuro Mediów i Listów Prezydenta Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowało, że "prowadzone są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji w ramach obowiązujących procedur". Dodatkowo, Kancelaria oświadczyła, że "zaistniała sytuacja ma charakter niezamierzony i wynika z braku przekazania stosownej informacji na etapie procedowania wniosku".

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tytuł profesora nie może być nadany osobie zmarłej. Sytuacja ta wymaga zatem podjęcia odpowiednich kroków prawnych w celu jej uregulowania.

