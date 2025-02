Kampania Hołowni potrzebuje nowego impulsu? Sawicki: "Ostatni dzwon na zmianę strategii"

"Myślę, że najbliższy sztab pana Hołowni, zarówno ten składający się z Polski 2050 i z PSL, musi wyciągnąć wnioski z dotychczasowej małej aktywności. Rozumiem, że funkcja marszałka, drugiej osoby w państwie, to ważna pozycja i dobry także obszar do promowania się, ale z pewnością niekoniecznie w kampanii prezydenckiej, więc rzeczywiście wydaje się, że to taki ostatni dzwon na to, żeby sztab przemyślał strategię i zaangażowanie Szymona Hołowni i liderów obu ugrupowań, tak żeby ta kampania była bardziej wyrazista" – powiedział Sawicki.