Kamiński: Szejna naprawdę dobrze zna się na europejskiej polityce

Pierwszym gościem Kamili Biedrzyckiej w czwartek 27 marca był Michał Kamiński. W rozmowie przekonywał on m.in., że "wejście Mentzena do drugiej tury to polityczna śmierć PiS-u". - Konfederacja będzie przebierać w PiS jak w ulęgałkach - dodawał. Zobaczcie całą rozmowę w "Expressie Biedrzyckiej"!