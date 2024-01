Kamińska jest na L4, ale i tak chodzi na protesty. Teraz się tłumaczy

Barbara Kamińska jest na L4? Wyjawiła czemu nie pracuje

Barbara Kamińska przemawia na demonstracjach w obronie swojego męża Mariusza, pojawiła się również w Sejmie. Wytknięto jej jednak, że robi to podczas zwolnienia L4, na co dzień pracuje jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Piasecznie. Sama zainteresowana skomentował podczas jednego z protestów.

Jak pisze WP, Barbara Kamińska powiedziała, że pod koniec 2023 roku miała poważną operację, po której dochodziła do siebie, aby wrócić do pracy. Dodała, że na L4 powinna być do 11 stycznia, ale stres związany z aresztowaniem męża sprawiły, że "stan zdrowia się nie polepszył". Następnie dodała, że według lekarzy powinna być na L4.

- Ja powinnam być tak naprawdę w domu i mój mąż powinien się mną opiekować i na pewno by tego chciał [...] - Ale ja zapytam tak: naprawdę mogę leżeć spokojnie w łóżku, kiedy mój mąż jest zamknięty za tymi murami więzieniu - powiedziała Barbara Kamińska.

Co ciekawe, "Gazeta Wyborcza" zwróciła się do pracodawcy Kamińskiej, aby ustalić czy zostanie skontrolowane jej zwolnienie lekarskie, lub czy zrobi to ZUS. Sąd odpowiedział m.in. że nie jest to informacja publiczna.

Były szef CBA Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik zostali skazani na 3 lata więzienia oraz 10-letni zakaz obejmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnień w związku z aferą gruntową. Prezydent Andrzej Duda na prośbę żon polityków ułaskawił ich, ale postępowanie ułaskawieniowe jeszcze trwa (Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął je 12 stycznia). Prezydent zaapelował o wypuszczenie polityków PiS z więzienia na czas postępowania.

