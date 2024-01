Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Polacy wyrazili swoje zdanie

Gorący dzień w Sejmie. Odwołają Bosaka, co z Sienkiewiczem? [17.01.2024]

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do zakładu karego na Grochowie w Warszawie wieczorem 9 stycznia. Krótko potem ogłosili protest głodowy i zostali przewiezieni do osobnych aresztów, gdzie przebywają do dziś. W tym czasie na rodzimej scenie politycznej rozgorzał spór w ich sprawie, a prezydent Andrzej Duda po rozmowie z żonami polityków postanowił uruchomić procedurę ułaskawienia.

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” zapytano Polaków, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni zostać ułaskawieni i opuścić areszt. Ponad połowa, bo 51 proc., uważa, że nie powinno do tego dojść. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 34,9 proc. badanych, a 14 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) 75 proc. Polaków uznało, że politycy nie powinni być ułaskawieni. Odwrotnie jest wśród wyborców PiS oraz Konfederacji. W tym przypadku 83 proc. badanych chce ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

